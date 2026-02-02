Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında ‘video krizi’ yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile video çeken vatandaşa müdahale eden Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Niye çekiyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Çiğli Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısında ‘video çekme’ krizi yaşandı

Meclis oturumlarını canlı olarak yayınlamayan birkaç belediyeden biri olan Çiğli Belediyesi’nin şubat ayı oturumunda ‘video krizi’ yaşandı. Bir meclis önergesi okunurken, mecliste dördüncü sıradaki koltuklarda oturan bir vatandaşın cep telefonu ile video çektiğini fark eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, video çeken kişiye tepki gösterdi. “Nereyi çektiniz getirin paylaşın bizimle” diyen Başkan Yıldız, “Bana bakarak video çekiyorsunuz sebebi ne, var mı özel bir sebebi niye çekiyorsunuz” diye sordu.

Tartışmada araya giren MHP’li Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, “Kişi misafir olarak gelmiş” dedi.

“Aşur bey ben onunla konuşuyorum, sizinle konuşmuyorum” diyen Başkan Yıldız, vatandaşın, “Rahatsız mı oluyorsunuz?” sorusu üzerine, “Tabiki rahatsız oluyorum” diye yanıt verdi. Başkan Yıldız, “Meclis iç tüzüğü diye bir şey var” dedi. Konuşmaların ardından meclise misafir olarak gelen vatandaş video çekmeyi sona erdirdi.