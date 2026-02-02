Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Sakin ve uzlaşmacı bir havada geçen oturumda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Önergeler meclisten oy birliğiyle geçti

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bütçede ödeneği bulunan 2.000.000,00 TL'nin Bayraklı’da bulunan Amatör Spor Kulüpleri ve Belediyemiz Spor Kulübüne nakdi yardım olarak verilmesi ile ilgili önerge oy birliği ile kabul edilerek ilgili önergelere gönderildi. Ayrıca, Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan 2026-2028 dönemi Yerel Eşitlik Eylem Planı ise aynı şekilde meclis üyelerinin ortak kararı ile oy birliği ile kabul edildi.

Latif Aydemir: Saldırıyı kınıyorum

Dilek ve temennilerde geçtiğimiz günlerde inşaat halinde olan Ferdi Zeyrek Spor Tesisleri’ne gerçekleşen saldırıyı kınayan Meclis Üyesi Latif Aydemir, “Geçtiğimiz günlerde basından gördüğüm kadarıyla merhum Ferdi Zeyrek adına olan salonun etrafında bir takım saldırılar olmuş bu konuyla ilgili bir kayıt var mı? Bu saldırıyı kınıyorum. Böyle bir isime yapılan saldırı kesinlikle yakışmadı. Bu konuyla ilgili bilgi notu rica ediyorum." dedi.

İrfan Önal: Böyle bir vandallığı insan kimseden beklemez kınıyorum

Söz konusu saldırı ile ilgili Latif Aydemir’in sorusuna yanıt veren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise şu ifadeleri kullandı: “Bizler de buna tanık olduk. Bunu yapanı bir yerden saymak o gruba çok büyük haksızlık olacaktır. Bu vandallığın kimseye faydası olmayacaktır. Biz bu saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Böyle bir vandallığı insan kimseden beklemez kınıyorum.”

“Gümüşpala ile ilgili yazı geldi”

Ayrıca, Gümüşpala Yolu ile ilgili de son durumu açıklayan Başkan Önal, “Gümüşpala Orman Yolu ile ilgili yazı geldi. Biz bunu Büyükşehir’e ilettik ve İl Tarım’a iletmesini söyledik. Henüz sürecin başında sayılırız yazı yeni geldi bu bilgiyi Vali Bey ile de paylaştık.” diye konuştu.