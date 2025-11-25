3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da, futbolcularına yönelik bahis soruşturması çerçevesinde verilen cezalar takımı zorluyor.

7 as oyuncu, hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu cezalar, oyuncuların uzun süreli sahalardan uzak kalmalarına neden olacak.

Golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır, 45 gün boyunca sahalardan uzak kalacak. Orta saha oyuncuları Erhan ve Mücahit ise Şubat ortasına kadar takımda yer alamayacak.

En ağır ceza ise stoper Erol’a geldi; 12 ay süresince cezalı olacak ve bu durum onun sezonu kapatmasına sebep olacak.

Burhanettin Basatemür: "Kalan kadroma güvenim tam"

Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, cezalı oyuncuların yokluğunda kalan kadrosuna güveniyor.

Cezaların kesinleşmesi durumunda, takımda eksikliklerin olacağı bir gerçek ancak Basatemür, tüm oyuncularının performansına güvenerek, bu zorlukları aşacaklarını belirtiyor.

“Sezon başında fazla forma şansı bulamayan oyuncularımız daha fazla süre alacak. Takımın her oyuncusuna güvenim tam” diyen Basatemür, takımın oluşturulma sürecinde her oyuncusunun kapasitesini bildiklerini ve bu kadronun şampiyonluk için en iyi performansı sergileyeceğinden emin olduğunu belirtti. Ayrıca altyapıdan gelen yetenekli oyuncularla da kadronun güçlendiğini vurguladı.

Transfer durumu: "Başka takviye yok"

Ethem Örgev’in transferiyle kadrosunu güçlendiren Karşıyaka, diğer takviyeleri için artık bir hamle yapmayı düşünmüyor. Basatemür, özellikle amatör ligin oyuncularının profesyonel liglere transfer olmasının zorlaştığını belirtti.

İzmir ve çevresindeki bazı oyuncularla temasa geçtiklerini, ancak kulüplerin astronomik bonservis bedelleri talep ettiklerini ifade etti.

“Kulüpler yüksek bonservis talepleriyle genç oyuncuların üst liglere çıkmasının önünü tıkıyor. Biz ise devre arasında mevcut kadromuzla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Ömer Faruk için tahkim kararı bekleniyor

Karşıyaka, sezon başında 8 ay ceza alan golcü Ömer Faruk için de Tahkim Kurulu’ndan indirim bekliyor. Faruk, ara dönemde hazırlık maçlarında forma giydi ve yeniden kadroya katıldı.