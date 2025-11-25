Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne damga vuran, yüksek toplumsal duyarlılık içeren bir çalışmayla uyandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı projede, kentteki tüm toplu taşıma araçlarında birer koltuk boş bırakılarak üzerine uyarı şeridi çekildi. Bu boş koltuklar, "Bu koltuk, aramızdan alınan bir kadının hatırasına ayrıldı" ve "Kadına şiddet bitene kadar, hiçbirimiz koltuğumuzda rahat oturamayız" gibi yürek burkan mesajlar taşıyordu.

Farkındalık projesi: Her 10 dakikada bir ölen kadınlara ithafen

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Disiplinlerarası Sanat Topluluğu’ndan Proje Sahibi Erhan Ayhan ile işbirliği yaparak anlamlı bir farkındalık kampanyası hayata geçirdi. Kampanyanın amacı, dünyada her 10 dakikada bir kadının öldürüldüğü gerçeğine dikkat çekmekti. Çalışma kapsamında; İZDENİZ feribotlarında, ESHOT otobüslerinde, İzmir Metro ve tramvay hatlarının tamamında birer koltuk sembolik olarak boşaltıldı ve şeritlerle kapatıldı.

Sabah saatlerinde iş ve okul yolculuğuna çıkan İzmirliler, bu dikkat çekici boş koltuklarla karşılaştı. Koltukların üzerindeki mesajlarda, "Şiddet, bir kadının koltuğunu boş bıraktı," "Konuşulmayan her şiddet, bir koltuğu daha boş bırakır," ve "Her boş koltuk için adalet borcumuz var" gibi sarsıcı ifadeler yer aldı. Ayrıca toplu ulaşım araçlarında, "Bugün burada boş bırakılan koltuk, aramızda artık olmayan kadınlar için... Şiddetin bahanesi yok, çözümü var. 6284 uygulansın" anonsları yapıldı. “Boş Koltuklar” projesinin, 27 Kasım’a kadar devam edeceği belirtildi.

Belediye ve yolculardan "Şiddetsiz dünya" dileği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü görevlisi Çağla Çağlar, projenin amacının kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı güçlendirmek olduğunu ifade etti. Çağlar, "Bu koltukları aramızdan alınan kadınların hatırasına ayırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şiddetsiz bir dünya diliyoruz," şeklinde konuştu.

Yolculardan İrem Güneş, çalışmanın çok yerinde olduğunu belirterek, "Sürekli kadına şiddet haberleriyle karşılaşıyoruz. O yüzden artık kadına ve çocuklara şiddetin olmadığı, mutlu bir şekilde yaşayabileceğimiz bir dünya istiyoruz," dedi. ESHOT otobüs şoförü Didem Tolun ise "Bizler yaşamın her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kullandığım otobüste bir koltuk boş bırakıldı. Bu çalışma ile güzel bir farkındalık oluşturulduğunu düşünüyorum," yorumunda bulundu.

Toplumsal sorunun ciddiyetine vurgu

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlardan Efe Uysal, konunun hassas ve ciddi olduğunu vurgulayarak, "Kadına şiddet, Türkiye’nin giderek artan problemlerinden bir tanesi. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu bu tip kamusal alanlarda göstermek gerekiyor. Maalesef haberlerde duyup geçiyoruz ama ne kadar ciddi bir konu olduğunu yeterince anlayamıyoruz. Belki de bir kadın şu anda yan koltukta oturamıyor," sözleriyle projenin toplumsal etki gücüne dikkat çekti.