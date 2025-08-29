3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni transferi Ömer Faruk Sezgin’in durumunu netleştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı kurullardan çıkacak kararları bekliyor. Kütahyaspor’dan kadroya katılan 25 yaşındaki forvetin lisansı için henüz resmi bir adım atılamadı.

Bahis iddiasıyla PFDK’ya sevk edilmişti

Sezgin, Ankaraspor forması giydiği dönemde 28 Nisan 2024’te oynanan Nazillispor maçı sonrası “bahis oynadığı” iddiasıyla gündeme gelmişti.

Aynı dosyada birçok futbolcu ve yönetici de tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK’nın son toplantısında da kesin karar çıkmadı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu cezası Tahkim’de

Golcü futbolcu hakkında ayrıca, Ankaraspor ile sözleşmesini “haksız feshettiği” gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 4 ay men cezası bulunuyor.

Sezgin’in bu cezaya yönelik Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz ise henüz karara bağlanmadı. Bu nedenle Karşıyaka’nın yeni sezonda golcü planlaması belirsizliğini koruyor.

Yeşil-kırmızılılar golcü arayışında

Karşıyaka yönetimi, iki farklı dosyadan çıkacak sonuçlara göre transfer politikasını şekillendirecek. Kulüp, olası riskleri göz önünde bulundurarak golcü transferi için alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Cenk Ahmet Alkılıç Gebzespor’da

Öte yandan Karşıyaka’da iki sezon forma giydikten sonra yaz döneminde ayrılan tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç, transferde tercihini Gebzespor’dan yana kullandı.