Kent A.Ş.'nin açlıkla, borçla, tefeciyle sınanan

Evladının, eşinin yüzüne bakarken mahcup olan işçileri

"Bıçak kemiğe dayandı" dedi ve

Aylardır belediye önünde, sokakta sürdürdükleri

Haklı isyanlarını bu kez

Karşıyaka Belediye Meclisi'ne taşıdı.

*

Nezaketlerini en ufak şekilde bozmadan

"Artık dayanamıyoruz" dediler.

Alt tarafı 10 dakika seslerini duyurup

Sonrasında salondan çıkacaklardı.

Fakat işçinin sesine 10 dakika sabır gösterilemedi.

Belediye Başkanı Yıldız Hanım, işçilere

"Meclis'te böyle bir usul yok" diyerek seslendi.

Yahu Yıldız Hanım işçinin teri 8 tur soğumuş

Buna rağmen hakkını alamamış

Siz hangi usulden bahsediyorsunuz?

Ortada hangi usul kalmış Allah aşkına?

"Bir tatsızlık çıkmasın" diyorsunuz.

Hangi tattan, tuzdan, huzurdan bahsediyorsunuz?

Bu insanlar için daha tatsız ne olabilir?

"Ben sizi duyuyorum" dedikten sonra

Meclis protestosu sonrası randevu iptaliniz de

Ne kadar duyduğunuzun bir göstergesi.

*

Başkanın gafı bir tarafa;

Karşıyaka Belediye Meclis Üyelerine ne demeli?

İşçilerin tepkisi karşısında başını arkaya bile çeviremeyen,

Protestodan rahatsız olan hanımefendiler, beyefendiler;

Bostanlı'nın balıkçılarında ve kafelerinde

"Karşıyaka Belediye Meclis Üyesiyim" demek

Ne kadar keyifli ve havalıydı değil mi?

Şimdi nereden çıktı bu başıbozuklar?

Oysa önceden verilen talimatla

El kaldırıp indirmek ne kadar da rahattı.

*

Demeyin şimdi "Bizimle alakası yok, geçmiş dönem suçu"

İçinizden 14'ü geçmiş dönemde de meclis üyesiydi.

Bazılarınız da ilçe yönetim kurulu üyesiydi.

O zaman da itiraz ettiğinizi, "Yanlış yapıyoruz" dediğinizi duymadık.

Demeyin şimdi "İktidar bize şöyle yaptı"

İzmir'in CHP'li 28 ilçe belediyesinden hangisinde

Kent A.Ş. işçisinin dramı yaşanıyor?

*

Her yıl 1 Mayıs'ta işçi hakkı paylaşımı yapanlar

Siz değil misiniz kardeşim?

Her fırsatta emeği kutsayan açıklamalar yapan yapan,

Grup Yorum şarkılarıyla storyler atan siz değil misiniz?

İşçilerin emeğinin karşılığını alamayışı hak mı?

Susturulmaya çalışılmaları hukuk mu?

Arkanıza bakmadan salondan çıkmanız adalet mi?

İşçi başka yerin işçisi olunca "Canımsın" diyenler

İşçi sizin kurumunuzun işçisi olunca "Canın çıksın" mı diyecek?

*

Bu arada aklıma gelmişken son sorum, son sözüm olsun;

Sizin Meclis oturumu paraları düzenli yatıyor değil mi?

Ben yatıyor diye duydum da...