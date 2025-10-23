Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezona 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle başladıktan sonra kadrosuna genç bir takviye yaptı. Yeşil-kırmızılılar, sezon başında transfer ettiği Petar Naumoski’nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski’nin lisansını çıkardı. Basketbol Federasyonu’nun onayıyla 22 yaşındaki kısa forvet, ligde yerli statüsünde mücadele edebilecek.

Naumoski ailesinin basketbol mirası

Mihail Naumoski’nin babası Petar Naumoski, 1990’lı ve 2000’li yıllarda Anadolu Efes ve Ülkerspor’da forma giymiş, Türk vatandaşlığına geçerek Polat Namık adını almıştı. Avrupa basketbolunda iz bırakan Naumoski, Anadolu Efes’le 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak, bir Türk takımının Avrupa’daki ilk kupasını müzesine götürmesini sağlamıştı.

7 numaralı forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye’de 4 lig ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Avrupa’da ise KK Split, Benetton Treviso ve Montepaschi Siena gibi kulüplerde oynayarak 2 EuroLeague ve 2 Saporta Kupası kazandı. Basketbol kariyerinin ardından Kuzey Makedonya’da federasyon başkanlığı görevinde bulundu.

Mihail Naumoski’nin kariyer yolculuğu

2.03 boyundaki Mihail Naumoski, profesyonel kariyerine Kuzey Makedonya Süper Ligi takımlarından KK Vardar Skopje’de başladı ve geçen sezon 3 maçta forma giydi. Genç oyuncu, daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje’de de görev aldı. Sırbistan’ın önde gelen kulüplerinden Kızılyıldız’ın U17 ve U19 takımlarında da deneyim kazanan Naumoski, Karşıyaka’da babasıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı giyecek.

Karşıyaka kadrosunda yabancı dengesi

Yeşil-kırmızılı takımda Mihail Naumoski’nin lisansının çıkmasıyla birlikte, kadroda toplam 8 yabancı oyuncu bulunuyor. Federasyon onayı sayesinde Naumoski, yerli statüsünde forma giyerek takımın yabancı kotasını zorlamadan sahaya çıkabilecek.