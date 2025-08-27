Basketbol Süper Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için yoğun bir transfer dönemi geçiren Karşıyaka, teknik ekibini de güçlendirme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, baş antrenör Faruk Beşok'un yardımcılığına deneyimli Sırp çalıştırıcı Milos Obranovic'i getirdi.

Teknik Heyette Değişim Rüzgarı

Yeni sezon hazırlıklarına 6'sı yabancı olmak üzere 10 yeni transferle başlayan Karşıyaka, kadroda yaptığı köklü revizyonun ardından teknik heyetinde de değişikliğe gitti. Kulüp, takımda uzun yıllar görev yapmış olan yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ve teknik kadrodan iki isimle yollarını ayırma kararı almıştı. Bu ayrılığın ardından yeni sezona daha güçlü bir ekiple girmek isteyen kulüp, arayışlarını tamamlayarak Milos Obranovic'i kadroya kattı.

Milos Obranovic Kimdir?

37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, kariyeri boyunca önemli takımlarda görev aldı. Daha önce Kızılyıldız, Darüşşafaka ve Banvit gibi kulüplerde deneyim kazanan Obranovic, son olarak BK Jahorina'da görev yapıyordu. Obranovic'in uluslararası tecrübesinin, Basketbol Süper Ligi'nde genç ve yenilenmiş kadrosuyla mücadele edecek olan Karşıyaka'ya katkı sağlaması bekleniyor.