Süper Lig’in 13’üncü haftasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan ve 23 puanla 5. sıradaki konumunu koruyan Göztepe, sezonun en dikkat çeken savunma takımı haline geldi. İzmir ekibi, geride kalan 13 maçta yalnızca 6 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Avrupa devlerinden daha iyi savunma performansı

Göztepe’nin istatistikleri yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük yankı uyandırdı. Aynı dönemde Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, PSG ve Inter gibi güçlü ekipler Göztepe’den daha fazla gol yedi.

Savunma performansı bakımından sadece Arsenal ve Roma, Göz-Göz ile benzer veriler sergileyerek 12 maçta 6’şar gol yedi.

Porto ile kıyaslandığında tablo dikkat çekiyor

Avrupa liglerinde savunma anlamında zirvede yer alan takımlardan Porto, Portekiz Premier Ligi’nde çıktığı 11 maçın yalnızca 3’ünde gol yedi.

Göztepe ise 13 maçın 9’unda kalesini gole kapatarak kontinental seviyede üst düzey bir savunma çizgisi yakaladı.

Stoilov’un 3'lü savunma dokunuşu fark yarattı

Göztepe’nin savunma disiplininin merkezinde, göreve geldiği günden bu yana 3'lü savunma sistemi ile sahaya çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov bulunuyor.

Bulgar çalıştırıcı, kaleci Lis başta olmak üzere tüm defans hattını övgüyle değerlendirirken, takımın hücumda aynı etkiyi göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Hücum hattına en az iki transfer şart”

Stoilov, kadronun ikinci yarı için güçlendirilmesi gerektiğini belirterek devre arasında ofans hattına en az iki takviye yapılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, savunmada yakalanan başarının hücumda da karşılık bulması durumunda takımın zirve yarışında çok daha iddialı olabileceğini ifade etti.