Son Mühür/ Emine Kulak- Son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının parti değişikliği yapması siyasetin gündeminde yerini korurken, konuya ilişkin değerlendirme Karabağlar Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’ndan geldi.

Son Mühür’e ziyarette bulunan Selvitopu, yaşanan sürecin parti açısından olumlu bir tablo oluşturmadığını belirterek, seçmen iradesine vurgu yaptı.

“Seçimde bir partinin adayı olarak halkın karşısına çıkıyorsunuz”

Belediye başkanlarının seçim sürecinde belirli bir siyasi kimlikle halkın karşısına çıktığını hatırlatan Selvitopu, “Seçime giderken bir partinin adayı olarak halkın karşısına çıkıyorsunuz. Daha sonra da halk sizi tercih ediyor, oy veriyor. Oyu da adayın bulunduğu siyasi konuma göre veriyor. Bu şekilde parti değiştirmeleri doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“Partimiz açısından iyi bir manzara değil”

Parti değişikliklerinin gerekçelerine ilişkin detaylı bilgiye sahip olmadığını dile getiren Selvitopu, konunun CHP Genel Merkezi tarafından değerlendirileceğini belirterek, “Partimiz açısından iyi bir manzara değil. Ama sorun, sıkıntı, sebepleri ne bilemiyorum. Bir an önce Genel Merkez’imiz inceleyecek, önlemlerini alacaktır. Bu tür sorunların bir an önce aşılması gerekir” dedi.