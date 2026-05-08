Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri öyle bir operasyon gerçekleştirdi ki ucu İzmir'e kadar uzandı. İnternet sitesi dolandırıcılıklarına bir yenisini ekleyen B.K.A. isimli kişinin 450 bin liraya kadar ulaşan dolandırıcılık serüveninin ihbar edilmesiyle başladı operasyon. Olay onlar için çok basitti: İnternet sitesi üzerinden yorum ve beğeni yaparak para kazanma vaadi.

Örgüt yöneticisine de gözaltı!

Dolandırıcılığın merkezi Yozgat olsa da operasyon tam 9 ile yayıldı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Iğdır, Konya ve Kayseri illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bir isim diğerlerinden daha da öne çıktı.

Örgüt yönetici olduğu iddia edilen H.B.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. 15 farklı adrese operasyon düzenlenmişti, ev ve iş yerlerinde çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelenen banka hesaplarında ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Bahis sitesi de ortaya çıktı!

Yapılan incelemeler ayrıca bahis oynatımında kullanılan 161 internet sitesi belirlenmesine yardımcı oldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi, adliyedeki işlemleri sürüyor.