Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka iskeleden Karşıyaka Çarşı’ya üst geçit projesi uzun süredir ilçede tartışmalara neden oluyordu. AK Parti Grubu'nun birçok kez 'Zihni sinir' proje olarak adlandırdığı konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karşıyaka Belediye mayıs ayı ikinci birleşiminde Başkan Yıldız Ünsal, bölgede yapılması planlanan yeni proje hakkında bilgiler verdi.

Toplantının başında Karşıyaka Çarşı ve iskele arasındaki bölge hakkında yeni gelişmeleri aktaran Başkan Ünsal, “Karşıyakalılar olarak çok sevindik. Nisan başında göreve geldik. İki ay ya da üç ay sonra Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldi. Daire başkanlarıyla birlikte bir koordinasyon toplantısı yaptık. Karşıyaka Belediyesi olarak “Çarşı’dan iskeleye olan üst geçit Karşıyaka’nın yapısına uymaz” dedik. Karşıyaka Çarşısı, iskeleyle bir yaşam yeri, Karşıyakalı olanlar bunu içselleştirmişlerdir. ‘Bu olmaz. En güzel olacak şey Sevinç Pastanesi’nin önünde olduğu gibi genişletilmiş yol’ dedik. ‘Bakalım’ dediler. Sonra ben Genel Sekreter Zeki Bey’e tekrar söyledim, o da ‘Bu hepsinden daha iyi’ dedi. Neticede bizim onlara önerdiğimiz şekilde işletmeye başlamışlar" dedi.

"Çok sevindik" diyerek devam eden Başkan Ünsal, "Tam da Karşıyaka’ya uygun bir şey oluyor. Bizden bu fikri alıp uyguladıkları için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.