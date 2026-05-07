Son Mühür - Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Av. Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi’nin siyasi çekişmelerin, kişisel hesaplaşmaların ve vesayet anlayışının etkisi altında kaldığını savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selahattin Köse, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün Karşıyaka Belediyesi’nde yaşanan tablo artık bir yönetim zafiyeti değil, doğrudan bir yönetememe krizidir. Belediye meclisinin toplanamaması, CHP içerisindeki büyük çatlağın ve belediyenin nasıl savrulduğunun açık göstergesidir. Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Karşıyaka’yı ortak akılla değil, dışarıdan dayatılan isimlerle ve tek merkezden gelen talimatlarla yönetmeye çalışmaktadır.”

''Yönetim zaafının en somut örneğidir''

Karşıyaka Belediyesi’nde yönetim anlayışının dar bir çevrenin kontrolünde şekillendiğini öne süren Köse, özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile belediyede etkili olduğu iddia edilen Utku Yılmaz üzerinden sürece yönelik eleştirilerde bulundu.

“Karşıyaka halkının oylarıyla oluşmuş belediye yönetimi bugün fiilen başka isimlerin kontrolüne bırakılmıştır. Meclis iradesi yok sayılmış,Belediye Başkanı’nın iradesi yok sayılmakta, Karşıyaka’nın kaderi birkaç kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmaktadır. Özellikle Utku Yılmaz’ın tek imzayla, tek kararla belediyede belirleyici hale gelmesi CHP’li meclis üyelerinin dahi artık isyan ettiği bir noktaya ulaşmıştır. Karşıyakanın taşınmazlarının ve değerlerinin tek imzayla yetkili kişilerin yönettiği iştiraklara devredilmesi, yönetim zaafının en somut örneğidir.''

''Karşıyaka halkına hizmet etmek yerine birbirleriyle hesaplaşan...''

Köse, Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan yönetim krizinin sadece kurum içi anlaşmazlıklardan kaynaklanmadığını, eski Karşıyaka Belediye Başkanı ve mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile mevcut ilçe yönetimi arasındaki siyasi gerilimin de belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini savundu: "Bugün Karşıyaka Belediyesi'nin her geçen gün daha fazla kan kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri de geçmiş dönem belediye başkanı Sayın Cemil Tugay ile mevcut yönetim arasında yaşanan siyasi ve kişisel kavgalardır. Karşıyaka halkına hizmet etmek yerine birbirleriyle hesaplaşan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu kavganın bedelini ise sokakta çöp gören vatandaş, maaşını alamayan işçi, hizmet bekleyen Karşıyakalı ödemektedir." ''Çoğunluğunu dahi bir arada tutamayan...'' AK Parti grubunun meclis oturumuna katılmama kararının siyasi bir gösteri amacı taşımadığını belirten Köse, bunun Karşıyaka halkına karşı duyulan sorumluluğun bir gereği olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biz AK Parti grubu olarak bu çürümüş yönetim anlayışına meşruiyet kazandırmamak adına meclise katılmadık. Çünkü ortada ne mali disiplin kalmıştır ne kurumsal ciddiyet ne de belediyeyi yönetecek irade. İşçisinin maaşını ödeyemeyen, memuruyla kavgalı, esnafıyla karşı karşıya gelen, kendi meclis çoğunluğunu dahi bir arada tutamayan bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız." ''Bedelini vartandaş ve emekçiler ve Karşıyaka ödüyor...'' Karşıyaka Belediyesi'nin hizmet üretme kapasitesini kaybettiğini savunan Köse, yaşananların yalnızca siyasi bir kriz olmadığını, aynı zamanda idari açıdan da ciddi bir çöküş anlamına geldiğini ifade etti: "Karşıyaka Belediyesi bugün borç batağı içerisinde, siyasi hiziplerin savaş alanına dönüşmüş durumdadır. Belediyeyi yönetmek yerine birbirleriyle güç mücadelesi verenler Karşıyaka'yı her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklüyor. Bunun bedelini ise maaş bekleyen emekçiler, hizmet alamayan vatandaşlar ve her gün değeri düşen Karşıyaka ödüyor. Karşıyaka'nın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Belediye kişisel hesapların değil, halkın makamıdır"