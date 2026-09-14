Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, bugün ders zilinin çalmasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili önemli Son Mühür'e önemli açıklamalarda bulunarak, eğitimde eşitsizliğin derinleştiğinin altını çizerek, 'çocuklarımızın yeri okul, geleceği ise laik, bilimsel ve kamusal eğitimdir' diye konuştu.

Özgür Şen: Öğrenciler arasındaki eşitsizlik büyüyor

Türkiye'de kamusal eğitimin güçlenmesi gerektiğini vurgulayan ve öğrenciler arasındaki eşitsizliğin gün geçtikçe çoğaldığının altını çizen Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, "Bugün milyonlarca öğrencimiz yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ancak Türkiye’de eğitim, her çocuğun eşit koşullarda yararlanabildiği kamusal bir hak olmaktan giderek uzaklaşıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yıllardır dile getirdiğimiz sorunlar da yeniden gün yüzüne çıktı.

İzmir’de aynı binada üç, hatta beş okulun bir arada eğitim yapmak zorunda bırakılması, eğitim politikalarındaki plansızlığın ve kamusal yatırımların yetersizliğinin açık bir göstergesidir. Aynı binayı paylaşan okulların fiziki koşulları, donanımları, öğrenci yoğunlukları ve eğitim olanakları arasındaki farklılıklar, öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da büyütmektedir.

Çocuklarımızın hangi okulda, hangi mahallede ve hangi ekonomik koşullarda eğitim aldığı, onların geleceğini belirleyen bir etkene dönüşmüştür. Eğitimde eşitlik ilkesi her geçen gün daha fazla yara almaktadır. Bir yanda kaynakları ve olanakları sınırlı devlet okulları, diğer yanda ekonomik gücü olan ailelerin çocuklarına sunabildiği daha geniş eğitim imkânları bulunmaktadır. Bu tablo, kamusal eğitimin güçlendirilmesi gerekirken eğitimdeki eşitsizliğin derinleştiğini göstermektedir" dedi.

"Eğitimde fırsat değil eşitlik istiyoruz"

Ayrıca, beslenme konusunun da artık öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Şen, ekonomik güçlüklerin eğitim hakkını doğrudan etkilediğini savunarak, "Öğrencilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Çocukların okula aç gelmesi, yeterli ve sağlıklı beslenememesi kabul edilemez. Beslenme çantası hazırlayamayan, okulda öğününü karşılayamayan öğrencilerimizin yaşadığı ekonomik güçlükler, eğitim hakkını doğrudan etkilemektedir. Eğitimde fırsat değil, eşitlik istiyoruz. Her çocuğun ücretsiz, sağlıklı ve yeterli bir öğüne erişebildiği bir eğitim sistemi talep ediyoruz. Ekonomik sorunların, okul koşullarındaki yetersizliklerin ve öğrencilerin yaşadığı sosyal güçlüklerin bir araya gelmesi, çocuklarımızın okuldan uzaklaşma riskini de artırmaktadır. Okula devam edemeyen, eğitimini yarıda bırakan veya kendisini eğitim ortamının dışında hisseden her çocuk, ülkemizin geleceğinden eksilen bir değerdir. Çocuklarımızın yeri okul, geleceği ise laik, bilimsel ve kamusal eğitimdir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği için eşit, kamusal, parasız ve nitelikli eğitim istiyoruz"

Son olarak, sendika olarak eğitimdeki mevcut problemlere dair çözümlerini de ileten Başkan Şen, nitelikli eğitim istediklerinin altını çizerek, Son Mühür'e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim-İş olarak açıkça ifade ediyoruz: Çocuklarımızın geleceği, ailelerinin ekonomik gücüne ve yaşadıkları mahallenin olanaklarına terk edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrencinin nitelikli, ücretsiz, laik, bilimsel ve eşit eğitim hakkını güvence altına almak zorundadır. Okulların fiziki koşulları iyileştirilmeli, aynı binada birden fazla okul uygulamasının yarattığı sorunlar giderilmeli, öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı beslenme imkânı sağlanmalı, eğitimden uzaklaşmanın önüne geçecek sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube olarak çocuklarımızın eşit, özgür ve çağdaş bir eğitim hakkı için mücadele etmeye; eğitimdeki eşitsizlikleri belgelemeye, raporlamaya ve kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için eşit, kamusal, parasız ve nitelikli eğitim istiyoruz"