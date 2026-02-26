İzmir’in Aliağa ilçesinde, zeytin üretiminde verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan Zeytin Ağacı Budama Kursu yoğun katılımla tamamlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından düzenlenen eğitimlere 53 üretici katıldı.

300 saatlik süren kurs

Toplam 30 saat süren kurs kapsamında katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde zeytin ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılar, bunlarla mücadele yöntemleri, bordo bulamacı uygulamaları ve ağaç biyolojisi konularına değinildi. Ayrıca farklı budama teknikleri, budama aletlerinin kullanımı, iş güvenliği önlemleri, sulama ve gübreleme uygulamaları ile yeni bahçe tesisinde dikkat edilmesi gereken noktalar da ele alındı.

Bilimsel temellere dayandırma amaçlandı

Eğitimlerle, budama işlemlerini bilimsel temellere dayalı ve güvenli şekilde yapabilen çiftçilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bitki sağlığının korunmasının budama sürecindeki bilinçli uygulamalarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Üreticiler mutlu

Kursa katılan zeytin üreticileri, aldıkları bilgilerin uygulamada çok faydalı olduğunu belirtti. Katılımcılar, hastalık ve zararlılarla mücadele ile budama teknikleri konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Tarımsal eğitimler devam edecek

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Selim Aksakal, kursun üreticiler için önemine vurgu yaparak, tarımsal eğitim desteğinin süreceğini ve benzer kursların ilerleyen dönemde de düzenleneceğini söyledi.