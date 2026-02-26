Manisa’nın Salihli ilçesinde tamir için sanayi sitesine bırakılan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu çalınan araç, İzmir’in Menemen ilçesinde otoyolda bulundu. Hırsızlık anının ise güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Arızalı araç sanayi önünde bırakıldı

Olay, Salihli Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 49 yaşındaki E.Ç., 45 AZJ 672 plakalı otomobilini arıza nedeniyle bir iş yerinin önüne park etti. Plakası takılı olmayan ve anahtarının üzerinde bulunduğu öne sürülen araç, kısa süre sonra yerinde bulunamadı.

Durumu fark eden araç sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kamera kayıtları şüphelileri ele verdi

İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan analizler sonucunda aracı çaldığı belirlenen şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin çaldıkları araçla İzmir yönüne doğru ilerlediği belirlendi.

Çalınan otomobil Menemen Otoyolu’nda yakalandı

Polis ekiplerinin koordineli takibi sonucu çalıntı araç, İzmir-Menemen Otoyolu üzerinde jandarma ekiplerince durduruldu. Araç ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelilerin aracı çalma anlarının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiğini bildirdi.

