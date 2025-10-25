Tire’de S.S. (52), H.E. (40) ve M.S.F.’ye (48) ait üç farklı iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanlarda maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Çok sayıda ekip ortak operasyon düzenledi

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya karışan kişilerin kimliklerini belirlemek için ortak çalışma yürüttü.

Şüpheliler belirlendi ve operasyonla yakalandı

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin A.E. (21), A.M.S. (34) ve O.N. (40) olduğu tespit edildi. Ekipler, 21 Ekim’de düzenledikleri operasyonla zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan silah ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Silah incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, 22 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.