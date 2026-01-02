Karşıyaka’da Kış Sabahlarına Sıcak Dokunuş

Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, soğuk kış günlerinde işe ve okula gitmek için erken saatlerde yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, hafta içi her gün 07.30–08.30 saatleri arasında ilçenin yoğun noktalarında çorba dağıtımı yapılıyor.

Yoğun noktalarda ikram

Bugüne kadar Karşıyaka Vapur İskelesi, Alaybey ile Karşıyaka İZBAN Çarşı önü gibi ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen ikramdan yaklaşık 15 bin kişi yararlandı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği uygulamanın mart ayı sonuna kadar sürmesi planlandı.

Kış boyunca sürecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, kış sonuna kadar hafta içi her sabah sıcak çorba ikramına devam edileceğini ifade etti. Uygulamanın gördüğü ilgiden memnuniyet duyulduğu belirtildi.