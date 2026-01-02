Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan teknik incelemeler sonucunda Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi’nin riskli yapı statüsünde olduğunu açıkladı. Belediye tarafından yapılan değerlendirmede, güçlendirme seçeneğinin teknik, ekonomik ve planlama gerekçeleriyle uygulanabilir olmadığı belirtildi. Bu kapsamda yapının yıkılmasına karar verilirken, otopark bugünden itibaren hizmet dışı kaldı.

Geçici otopark çözümü

Otoparkın kapatılmasıyla birlikte bölgede yaşanabilecek park sorununa karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Otoparkı'na yaklaşık 300 metre mesafedeki Kasap Hızır olarak bilinen alanda geçici bir otopark oluşturdu.

Vakıflar bölge müdürlüğü ihale hazırlığındaydı

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, daha önce yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Çankaya Otoparkı’nın güçlendirilmesi için ihaleye çıkacağını duyurmuştu. Bu açıklama, yapının yıkım yerine güçlendirilerek kullanılabileceği yönünde beklenti oluşturmuştu.

Başdaş: Anlam veremedim

Kemeraltı’nın otopark ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 400 araçlık alanın yerine çok sınırlı kapasiteli geçici otopark yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Büyükşehir'in ne yapmak istediğine anlam veremedim. depreme dayanıksızdır diye her gün araç aldı. Tam anlaşma yapmışsın güçlendirilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile anlaşmışsın. Bu anlaşma sonrası burayı kapatmaya anlam veremedik. Alsancak'taki otoparklara yaptığı gibi zulüm. Alsancak'ta insanlar hastaneye gelmekte zorlanıyorlar. Çankaya'da da benzer durumlar yaşanacak. Kemeraltı'nın otopark ihtiyacının yüzde 60'ını bu otopark karşılıyordu. 400 araçlıktı otopark şimdi 70, 80 araçlık geçici otopark yapmış. Soranlara biz yaptık demek istiyor" dedi.