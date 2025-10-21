Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olan İzmir’de, Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Anadolu Efes’e 101-87’lik skorla mağlup oldu. Kendi evinde oynadığı maçlardan eli boş dönen yeşil-kırmızılılar, böylece bu sezonki ilk iç saha yenilgisini tatmış oldu. İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleşen mücadelede, Anadolu Efes tecrübesi ve derin rotasyonu ile galibiyete uzanan taraf oldu.

Başantrenör Beşok’tan performans değerlendirmesi

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, takımının sergilediği genel performanstan memnuniyetini dile getirdi. Beşok, "Son iki haftalık periyotta sürekli yükselen bir form grafiği yakaladık ve takım ruhu olarak önemli bir ivme kazandık. Bu olumlu gelişimin sahaya yansımasından ötürü mutluyuz. Özellikle maçın ilk yarısında topu iyi paylaşarak ve yüksek isabet yüzdeleriyle oynayarak oyunun kontrolünü büyük ölçüde elimizde tutmayı başardık," ifadelerini kullandı.

Taraftarın maç boyu süren enerjisine de vurgu yapan Beşok, "Salonumuzu dolduran ve her an bize güç veren muhteşem taraftarımızın coşkusunu ve inanılmaz enerjisini bütün oyuncularımız yürekten hissetti; onların desteği bizim için her şeyden önemli," dedi. Ancak rakiplerinin gücünün belirleyici olduğunu kabul etti: "Karşımızda sadece Basketbol Süper Ligi’nin değil, aynı zamanda Avrupa basketbolunun en önemli ve değerli kulüplerinden biri olan Anadolu Efes vardı. Rakibimizin kadro derinliği ve geniş oyuncu rotasyonu karşısında gösterdiğimiz mücadele, ne yazık ki belirli bir noktadan sonra yetersiz kaldı."

Geleceğe dair umut mesajı ve taraftar güvencesi

Başantrenör Beşok, mağlubiyete rağmen sahadaki mücadelenin ve disiplinli oyunun gelecek için umut verici olduğunu belirtti. Beşok, özellikle bu zorlu maça rağmen oyuncularının sergilediği azim ve oyun disiplininin altını çizdi. Sezonun henüz başlarında olunduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini taraftara olan güvenini yineleyerek tamamladı: "Sahadaki inanç, taraftarımızın eşsiz desteğiyle birleştiğinde, bu takımın sezon boyunca çok daha başarılı ve zafer dolu sonuçlara imza atacağına olan inancımız tamdır. Karşıyaka, bu güçlü sinerjiyle hedeflerine ulaşacaktır."