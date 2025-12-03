TFF 3. Lig 4. Grup’ta bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Karşıyaka, 11 hafta sonunda yenilgisiz unvanını korumayı başardı.

Yeşil-kırmızılılar; 8 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 27 puanla zirve yarışını sürdürürken, teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün kurduğu genç kadro dikkat çekiyor.

Altyapıya yatırım yapan Karşıyaka, bu sezon birçok genç futbolcuyu A takıma kazandırarak hem kadro derinliğini artırdı hem de geleceğe yönelik güçlü bir yapı oluşturdu.

Adem Yeşilyurt ilk kez 11’de çıktı

Bu isimlerden biri de 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt oldu. Yeşilyurt, Denizli İdman Yurdu karşılaşmasında bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11’de başladı.

Sahadaki enerjisi, mücadele gücü ve oyun disipliniyle teknik ekibin güvenini boşa çıkarmayan genç oyuncu, mücadelenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

İlk golün asistini yaptı, taraftardan tam not aldı

Karşılaşmanın 34. dakikasında Hamza Küçükköylü’nün attığı golde asisti yapan Adem Yeşilyurt, hem hücumda üretkenliği hem de savunmadaki çalışkanlığıyla alkış topladı. Taraftarlar, maçın ardından genç yıldız adayına sosyal medyada övgüler yağdırdı.

Kanatlardaki boşluk fırsat doğurdu

Karşıyaka’da kanat oyuncuları Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan’ın 3 aylık bahis cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olması, Adem Yeşilyurt için önemli bir fırsat doğurdu. Teknik heyet, genç futbolcuya önümüzdeki haftalarda daha fazla sorumluluk vermeyi planlıyor.