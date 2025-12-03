Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü “Kapakları Topluyoruz, Engelleri Aşıyoruz” kampanyasıyla çevre duyarlılığı ve toplumsal dayanışmayı buluşturdu. Sıfır atık çalışmaları kapsamında hayata geçirilen kampanya ile plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılırken, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran somut bir destek sağlandı.

2020 yılında başlatılan çalışma kapsamında okullardan, işletmelerden ve vatandaşlardan toplanan plastik kapak miktarı 4 tona yaklaştı. Bu katkı sonucunda 7 adet tekerlekli sandalye temin edilerek ihtiyaç sahibi engelli bireylere teslim edildi.

İzmir’de ilk uygulamalardan biri

Buca Belediyesi, İzmir’de bu kampanyayı hayata geçiren ilk belediyeler arasında yer aldı. İlçe genelinde sürdürülen çalışma, geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunarken, küçük bir plastik kapağın dahi toplumsal faydaya dönüşebileceğini ortaya koydu.

“Dayanışmanın en somut örneklerinden biri”

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, plastik kapakların çevreyi kirleten bir atık olmaktan çıkarak insan hayatına değer katan bir kaynağa dönüştüğünü ifade etti.

Başkan Duman, bu çalışmanın sıfır atık anlayışını güçlendirdiğini belirterek, kapaklardan elde edilen tekerlekli sandalyelerin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımına önemli katkı sunduğunu vurguladı. Kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara teşekkür eden Duman, dayanışma kültürünün ilçede güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Sıfır atık ve sosyal destek bir arada

Buca Belediyesi tarafından sürdürülen kampanya, hem çevresel farkındalığı artıran hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren örnek uygulamalar arasında yer aldı. Toplanan her kapak, geri dönüşümle birlikte bir destek aracına dönüşerek engelli bireyler için yeni bir imkan sağladı.