Son Mühür/ Emine Kulak- İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in, 2 Mart 2026 sabahı sınıfında bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yaşanan olayın ardından tepkiler ülke genelinde sürerken, Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube üyeleri İzmir’in Karşıyaka Çarşı bölgesinde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterildi.

Grup adına yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştiriler dile getirildi. Açıklamada, bir öğretmenin görev yaptığı okulda yaşamını yitirdiği bir dönemde, okullara iftar programlarına ilişkin mesajlar gönderilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Yetkililerin sorumluluk alması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yastayız, isyandayız. Bir öğretmen görev başında hayatını kaybetti. İstifa bir erdemdir” ifadeleri kullanıldı.

Yürüyüş boyunca “Karanlığa teslim olmayacağız” ve “Yusuf Tekin istifa” sloganları atıldı.