Son Mühür/ Merve Turan - Katılımcı yönetim ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Son olarak Alaybey ve Bahariye mahallelerini ziyaret eden Ünsal, hem belediye hizmetlerini yerinde inceledi hem de vatandaşların taleplerini doğrudan dinledi.

Muhtarlarla buluştu, esnafla sohbet etti

Alaybey Mahallesi Muhtarı Servin Akkuş ve Bahariye Mahallesi Muhtarı Ayşen Çamlıdere ile bir araya gelen Başkan Ünsal, belediye bürokratlarıyla birlikte mahalleleri sokak sokak gezdi. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Ünsal, iletilen her talebin titizlikle değerlendirileceğini belirtti. Mahalle sakinleri, belediyenin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

“Halkın desteği en büyük gücüm”

Vatandaşların sevgisi ve güveninin kendisine güç verdiğini söyleyen Başkan Ünsal, katılımcı yönetim anlayışının altını çizdi: “Karşıyaka’da kararları tek başımıza değil, halkımızla birlikte alıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak hem yapılan çalışmaları inceliyor hem de vatandaşlarımızın sesini dinliyoruz. Katılımcı yönetim anlayışımızın temeli; birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte başarmaktır. Her ziyaretimizde gördüğümüz bu güven, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karşıyaka’yı dayanışma içinde, hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz.”