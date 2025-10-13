Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. İzmirspor, deplasmanda karşılaştığı Ödemiş Spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek hanesine üç puanı yazdıran taraf oldu. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği bu kritik mücadele, normalde Ödemiş Spor'un ev sahipliği yaptığı, ancak Beydağ Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Her iki takımın da ligdeki hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan bu maç, karşılıklı gollerle tansiyonu yüksek tuttu ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İlk yarı karşılıklı gollerle berabere tamamlandı

Karşılaşmanın ilk yarısı tam bir denge mücadelesine sahne oldu ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. Maçın açılış golü, ev sahibi ekip Ödemiş Spor’dan geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Hüseyin Sevinç, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve taraftarları sevince boğdu. Ancak bu gole cevap vermekte gecikmeyen İzmirspor, tecrübeli ismi Alican Özaltun'un kaydettiği golle skoru dengeledi. Alican Özaltun'un bu kritik golü, İzmirspor'un maça tutunmasını sağlarken, ilk 45 dakikanın 1-1 berabere sonuçlanmasına neden oldu. İlk yarı boyunca sergilenen tempolu ve centilmence mücadele, ikinci yarı için de büyük beklentiler oluşturdu.

Zafer golü Oğuzhan Bozkurt'tan geldi

İkinci yarıya daha istekli ve organize başlayan taraf İzmirspor oldu. Teknik heyetin devre arasında yaptığı değişiklikler ve taktiksel dokunuşlar, konuk ekibin saha içinde daha etkili olmasına zemin hazırladı. Maçın kaderini belirleyen ve İzmirspor'a galibiyeti getiren gol ise, ikinci devrenin ortalarında geldi. İzmirspor'un genç yeteneği Oğuzhan Bozkurt, kritik bir anda sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Ödemiş Spor savunmasının direncini kırarken, İzmirspor cephesinde büyük coşku yarattı.

Kalan dakikalarda Ödemiş Spor, beraberlik golünü bulmak adına rakip kaleye yüklense de, İzmirspor savunması organize bir şekilde direnç göstererek kalesini gole kapattı. Mücadele, başka gol sesi çıkmayınca, 2-1'lik skorla İzmirspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle İzmirspor, ligdeki iddiasını sürdürürken, Ödemiş Spor ise sahadan puansız ayrılarak önemli bir avantajı tepmiş oldu. Alınan bu sonuç, 8. Gruptaki sıralamayı yakından etkileyecek olması nedeniyle de büyük önem taşıyor.