Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta büyük heyecan devam ediyor. Sezonun dördüncü haftasında Karşıyaka Spor Kulübü ile Gaziemir FK kozlarını paylaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanan müsabakada yeşil-kırmızılılar, rakibine 1-0’lık skorla mağlup oldu. 84.dakikada Mustafa Çalışkan’ın golüyle yıkılan Kaf-Kaf’ta teknik direktör Burhanettin Basatemür, maçın ardından istifa etme kararı aldı.

Karşıyaka’da 3 isim gündemde!

İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta Kepez Spor deplasmanında maça çıkacak. Bir günlük aranın ardından Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde çalışmalarına devam edecek olan Karşıyaka’da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Son Mühür’ün edindiği bilgilere göre; Karşıyaka’da yeni teknik direktör için Soner Tolengüç, sesleri yükselirken Korhan Özen ve Atilla Güneş isimleri de ön plana çıktı.

Basatemür’den kötü başlangıç!

Karşıyaka’da tecrübeli antrenör Burhanettin Basatemür, 2026-2027 sezonunda 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 2 puanla 14.sırada yer alıyor. Yeni sezonda kötü başlangıç yapan, henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisinde Basatemür, istifa etti. Geçtiğimiz sezon; yetiştirdiği futbolcularla takdir edilen, genç ve dinamik kadroyla mücadele eden Basatemür’ün öğrencileri, bu sezonda istenilen performansı sahaya yansıtamadı.

Karşıyaka’da Soner Tolengüç sesleri yükseliyor!

TFF 3.Lig’de mücadelesini sürdüren, uzun yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Karşıyaka Spor Kulübü’nde işler yolunda gitmiyor. 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir temsilcisi, yeni teknik direktör arayışına girdi. Son Mühür’ün edindiği bilgilere göre; Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni teknik direktörü Soner Tolengüç olabilir. Taraftarların ve camianın bağrına bastığı Tolengüç’ün yeni antrenör olması beklenirken adaylar arasında Korhan Özen ve Atilla Güneş’in ismi geçiyor.

Tolengüç yuvaya dönebilir!

Karşıyaka Spor Kulübü’nde bir zamanlar görev alan Soner Tolengüç’ün tekrardan yuvaya döneceğine dair iddialar yankılanıyor. 2016 ve 2029 yıllarında İzmir temsilcisinde görev alan Tolengünç, son olarak İskenderunspor’da görev aldı. Karşıyaka Spor Kulübü ve Soner Tolengüç henüz resmi sayfalarında açıklamada bulunmadı.

Futbolculuk kariyeri Karşıyaka’da başladı!

61 yaşındaki teknik adamın UEFA Pro lisansı bulunurken tercih ettiği oyun dizilişi genelde 4-2-3-1 olarak biliniyor. Hataylı Tolengüç, profesyonel futbolculuk kariyerinde sol bek pozisyonunda görev aldı. Profesyonel futbolcuık kariyerine 1996 sezonunda Karşıyaka’da başlayan Solengüç, taraftarların sevdiği bir isim olarak hafızalarda kaldı.