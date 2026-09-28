İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi mirasını koruyarak kamusal yaşama kazandırma çalışmalarına devam ediyor. 1880’li yıllarda Konak-Göztepe Atlı Tramvay Hattı’nın yönetim merkezi olarak inşa edilen ve uzun yıllar su ile elektrik sayaçlarının bakım merkezi olarak hizmet veren Tarihi Sayaç Atölyesi'nde mart ayında başlayan yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip bina, çalışmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak hizmet verecek.

Çatıdan zemine detaylı yenileme

Zamanla yıpranan yapıda yürütülen bakım programı, öncelikle su alan çatının onarılmasıyla başladı. Çatıdaki müdahalelerin ardından iç ve dış duvarlar, tavan ve zeminlerdeki çalışmalara geçildi. Proje kapsamında zemin kaplamaları iyileştiriliyor, ahşap doğramalar ile metal kepenkler bakımdan geçirilip boyanıyor, kiremitler aktarılıyor ve tüm elektrik ile mekanik tesisat yenileniyor. Yapının özgün mimari karakteri korunarak geleceğe güvenle taşınması amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Tarihi Yapılar Şube Müdürü Dilara Yöndem Kayan, inşaat imalatlarının yüzde 80’inin tamamlandığını belirterek, "Hedefimiz ay sonuna kadar inşaat işlerini bitirip elektrik ve mekanik imalatlara geçmek. Yıl sonuna doğru yapıyı İzmirli vatandaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın tarihi yapıları günlük yaşamın içinde toplumla buluşturan mekânlar haline getirme anlayışı doğrultusunda hareket ediyoruz. Burası çocukların ve gençlerin sanatla buluştuğu yaşayan bir kamusal alan olacak" dedi.

Folkart’tan şartsız destek

Tarihi yapının bakım ve onarım sürecine Folkart da katkı sunuyor. Ahşap çatı, yalıtım, duvar tadilatları, doğrama, sıva, boya ve ıslak hacim yenileme işleri Folkart tarafından herhangi bir bedel veya şart aranmaksızın karşılanırken, söz konusu destek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şartsız bağış kapsamında kabul edildi.

Bale salonundan çok amaçlı salona kadar her şey düşünüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek konservatuvar, çocukların ve gençlerin sanat eğitimine öncülük edecek. Yeni sanat merkezinin içerisinde farklı müzik çalışmalarına uygun alanlar, derslikler, bale salonu, kafe, fuaye ve 78 kişilik çok amaçlı bir salon yer alacak.