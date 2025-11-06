TFF 3. Lig 4. Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, bu sezon kadrosuna kattığı ve performanslarıyla dikkat çeken üç kilit oyuncuyla şampiyonluk hedefini kamuoyuna duyurdu. Yeşil-kırmızılı camianın yeni transferleri, 10 numara Erhan Öztürk, ön libero Alpay Eroğlu ve savunma oyuncusu Hıdır Aytekin, takımdaki birlikteliğin ve genç dinamizmin kendilerini hedefe taşıyacağını dile getirdi.

Takım içindeki atmosferi değerlendiren Alpay Eroğlu, camiadaki uyumun olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Burada hakikaten çok özel bir aile ortamı yakaladık. Tıpkı bir kolej takımı havası hâkim. Takımın yaş ortalaması oldukça düşük. Evet, birçok ekip kontenjan gereği gençlerden oluşuyor ama bizim yapılanmamızda bunun ötesinde, özgün bir gençlik ruhu var," dedi. Oyuncuların ortak bilinciyle hareket ettiklerini belirten Eroğlu, "Hedefimiz buraya gelirken de netti: Bu büyük camianın büyüklüğünün bilincinde hareket etmek ve şampiyonluk mücadelesini kazanmak. Sezon sonunda taraftarımızın uzun süredir devam eden bu hasretine son verip onlara hak ettikleri şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz," sözleriyle Karşıyaka taraftarına umut verdi.

Aile geleneği ve amatörden profesyonelliğe uzanan hikayeler

Ön libero Alpay Eroğlu, futbol kariyeri hakkında Süper Lig'in tanınmış teknik direktörlerinden Hüseyin Eroğlu'nun yeğeni olması dolayısıyla aile içinde süregelen futbol konuşmalarına da değindi. Maçlardan sonra amcasını ve babasını düzenli olarak aradığını belirten Alpay, "Sağ olsunlar, müsabakalarımızı dikkatle izliyor ve yakından takip ediyorlar. Birlikte pozisyon analizleri yapıyor, 'Şurada daha farklı davranabilirdin, bu eksiğini gidermelisin' gibi yapıcı eleştirilerle sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Futbol, ailemizin daima ortak paydası," diye konuştu. Bir İzmirli olarak yeşil-kırmızılı tribünlerin coşkusunu çok iyi anladığını ifade eden Eroğlu, taraftarı iliklerine kadar hissettiklerini ve en büyük motivasyon kaynaklarının bu eşsiz camia olduğunu vurguladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün keşfiyle Bölgesel Amatör Lig'den profesyonelliğe geçiş yapan 10 numara Erhan Öztürk ise duygularını paylaştı. Amatör liglerde oynarken yeterince fark edilmediğini anlatan Erhan, "Burhanettin Hoca bana inandı ve önce Menemen FK'dan sonra Karşıyaka'ya gelmemi sağladı. Kendisine minnettarım," dedi. Takımdaki aile ortamının tesisten ayrılmak istemeyeceği kadar mükemmel olduğunu belirten Erhan, "Hedefimiz sezon başından beri net: şampiyon olmak ve Karşıyaka'yı ait olduğu konuma geri döndürmek. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," diyerek iddiasını yineledi.

İstikrar Vurgusu ve Formanın Sorumluluğu

Takımın başarılı stoperi Hıdır Aytekin de istikrarın önemine dikkat çekerek, yakaladıkları iyi başlangıcı sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti. "Antrenmanlarımız verimli, takım içindeki havamız mükemmel. Her şey yolunda gidiyor ve bu gidişatı sürdürmekte kararlıyız," diyen Aytekin, futbolcuların her galibiyetten sonra hemen bir sonraki maça odaklandığını belirtti. Hıdır, "Taraftarlarımızın yüksek beklentisinin ve bu şanlı formanın ağırlığının farkındayız. Buna yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Kendi performansımı da sürekli geliştirerek takıma maksimum katkıyı sunmak istiyorum. Umarız bu istikrarı sezon sonuna kadar devam ettiririz," sözleriyle konuşmasını tamamladı.