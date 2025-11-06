Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, haftanın ilk mesaisine Çamlık Köyü sakinleriyle bir araya gelerek başladı. Sabahın erken saatlerinde köy pazarını ziyaret eden Başkan Sengel, tezgâh açan yerel üreticiler ve esnafla yakından ilgilenerek sohbet etti. Pazar ziyaretinin ardından köy kahvesine geçen Başkan, vatandaşların yoğun katılımıyla samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Sengel, hem üreticilerin emeklerini takdir etmek hem de bölge halkının genel durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla bu spontane ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Bölge halkının geçim kaynaklarına değinen Başkan Sengel, bereketli bir incir sezonunun tamamlanmasından dolayı tebriklerini iletti. Mevsimin yeni ürünü olan zeytin hasadı için de kolaylıklar diledi. Konuşmasında ülke gündemine ve mevcut zorluklara da değinen Sengel, "İncir sezonunuz bitti, bereketiniz bol olsun. Şimdi zeytin sezonundasınız, kolaylıklar diliyorum," ifadelerinin ardından ekledi: "Hem bireysel hem de toplumsal olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik alanda, eğitimde, günlük yaşam mücadelesinde ve siyasette herkesin omuzlarındaki yük oldukça ağırlaştı. Bugün sizlere uğrayarak biraz dertleşmek, hâl hatır sormak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek istedim."

Ekonomik kayyuma rağmen mücadele vurgusu

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, köy ziyaretlerinin bundan sonra daha sık ve planlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Konuşmasında belediyenin mevcut mali durumuna da değinen Sengel, belediyenin "ekonomik kayyum" altında olmasına rağmen halk için mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. Bu buluşmanın planlanmamış bir "spontane geliş" olduğunu belirterek, amacının sadece vatandaşları görmek olduğunu dile getirdi.

Başkan, bir sonraki ziyaretine ekip arkadaşlarıyla birlikte geleceğinin sözünü vererek, "Biliyorsunuz, ekonomik kayyum uygulanan bir belediyeyiz. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün spontane bir geliş oldu, sizleri görmek istedim. Ancak bir dahaki sefere daha kapsamlı bir şekilde, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz," dedi. Çamlık sakinleri de bu içten ziyaretten memnuniyet duyarak, mahallelerine dair çeşitli istek, öneri ve taleplerini doğrudan Başkan Sengel ile paylaşma fırsatı buldu ve bu ilgi için teşekkürlerini ilettiler.