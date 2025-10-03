Son Mühür / Yiğit Uzun- Ayakkabıcılar sitesi ziyaretinde Başkan Tugay’a, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve site yönetimi de eşlik etti. Programda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ile Dr. Hakan Uzun da yer aldı.

Yaklaşık 2 bin iş yerinin faaliyet gösterdiği, üretiminin büyük kısmını Avrupa’ya ihraç eden sitede, esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. 47 farklı ülkeden alıcıya ulaşan Işıkkent’in dünya pazarlarındaki payını artırmak için atılması gereken adımlar ele alındı.

Başkan Tugay, ayakkabıcı esnafının taleplerini dinleyerek belediyenin bölgeye yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Tugay ve Eşki, siteyi gezerek dükkan sahipleriyle sohbet etti, üretim alanlarını yerinde inceledi.