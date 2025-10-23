Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, ilçe genelinde park ve sosyal alanlarda yenileme çalışmalarına hız verdi. Başkan Görkem Duman, “Kent estetiğine değer katan, vatandaş odaklı projelerle Bucalıların yaşam kalitesini artırıyoruz.” dedi.

Parklar yenileniyor, yaşam alanları güzelleşiyor

Buca Belediyesi, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar yaratmak amacıyla park yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde 38 parkta yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin metrekare kauçuk, 3 bin metrekare dökme kauçuk, 150 metreküp beton ve 500 metrekare doğal granit parke taşı döşeniyor.

Yapılan yenilemelerle birlikte parklarda güvenlik ve konfor artırılırken, ilçenin genel estetik görünümüne de katkı sağlanıyor.

Duman: “Vatandaş odaklı projelerle çalışıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, yürütülen çalışmaların kentin estetik yapısını güçlendirdiğini vurguladı. Duman, “Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla, ilçemizi Bucalıların yaşamaktan keyif aldığı bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Parklarımızın daha modern, güvenli ve estetik olması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.

Su tasarrufu sağlayan bitkiler tercih ediliyor

Buca Belediyesi, küresel iklim krizi ve azalan su kaynaklarını dikkate alarak yeşil alan düzenlemelerinde de sürdürülebilir bir yaklaşım benimsedi. Ana arterlerdeki refüjlerde su tüketimi yüksek bitkiler yerine, su tasarrufu sağlayan ve bölgenin iklimine uyumlu bitki türleri dikiliyor.

Refüjlere sukulent, zakkum, gold taflan ve top mazı gibi suya dayanıklı ağaç ve çalı türleri ekilerek hem estetik görünüm korunuyor hem de su kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor.