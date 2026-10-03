Son Mühür- İzmir’in Karşıya ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi Gündüz Yaşam Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı buluşmada alzheimer hastalarına hizmet veren merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çınarlar ve aileleriyle birlikte pasta kesti. Keyifli sohbetlerin yanı sıra eğlenceli anlara da ortak olan Başkan Ünsal, hastalar ve hasta yakınlarıyla müzik ve dans eşliğinde neşeli anlar yaşadı.

“Büyüklerimize duyduğumuz sevgi bir güne sığmaz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal büyüklere duyulan saygı ve sevginin bir güne sığmayacağının altını çizerek “Büyüklerimize duyduğumuz saygı ve sevgiyi ifade etmek yalnızca bir güne sığmaz. Hayatın her döneminde onların yanında olmak, sosyal yaşamın içinde aktif ve mutlu olmalarını desteklemek, bizim için çok büyük bir sorumluluk. Özellikle Alzheimer gibi hem hastaları hem de yakınlarını etkileyen bir süreçte dayanışmanın ve desteğin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ailelerin yükünü paylaşmak, büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tecrübeyle, emekle ve sevgiyle yaşama değer katan çınarlarımıza minnet borçluyuz. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimizin ellerinden sevgiyle öpüyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum; İyi ki varsınız” dedi.