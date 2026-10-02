Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, sezonun ikinci haftasında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda Galatasaray’ı misafir etti. 2026-2027 sezonunda evinde ilk maçına çıkan Kaf-Kaf, geçen sezonki cezasından dolayı müsabaka seyircisiz oynandı. İzmir temsilcisi rakibine uzatmalarda rakibini 78-71 mağlup etti. Karşıyaka, önümüzdeki hafta Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Bursaspor ile karşılaşacak.

Kaf-Kaf, tempolu başladı!

Galatasaray maça hızlı ve tempolu başlarken skoru 6-0 yaptı. Karşıyaka’nın ilk sayısı Munford’dan geldi. Rashard Daequan Kelly orta mesafe şutu ve El-Amin’in üçlüğüyle yeşil-kırmızılılar, farkı 1’e indirdi (8-9). Enoch’ın poster smacıyla Pozzecco molayı aldı. Mola dönüşünde Oumar Ballo’nun smacıyla sarı-kırmızılılar tekrar öne geçti (10-11). Yeşil-kırmızılılar yeni transferi Markel Starks’ın sol dipten, Kelly’nin sağ dipten bulduğu üçlüğüyle skoru 18-13 yaptı. İlk çeyrek Karşıyaka’nın 18-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşıyaka, ilk yarıyı önde bitirdi!

Kaf-Kaf, ikinci çeyreğe Munson’un smacıyla başlarken misafir takım top kayıplarıyla başladı. Yeşil-kırmızılılar farkı çift hanelere çıkarmaya çalışırken Aslanlar, Alen Smailgac’in sayılarıyla farkı 6’ya indirdi (26-23). Karşıyaka’nın başantrenörü Nenad Markovic molayı aldı. Sarı-kırmızılılar, mola dönüşünde baskılı savunmayla başladı. İkinci çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertlik ve agresiflik arttı. Kaf-Kaf’ın yeni transferi Markel Starks’ın sol çaprazdan üçlüğüyle skor 33-31 oldu. Yavuz Gültekin’in penetre basketinden sonra Pozecco mola aldı (35-32). İlk yarı Karşıyaka’nın 35-34 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaf-Kaf, final periyoduna önde girdi!

Maçın ikinci yarısına sarı kırmızılılar hızlı hücumdan Metu’nun sayısıyla 36-35 öne geçti. Dyshawn Pierre’in smacıyla skor 37-41 oldu. Yeşil-kırmızılıların ikinci yarıdaki ilk sayısı El-Amin’den geldi. Ev sahibi takım geçiş hücumlarından bulduğu sayılarla ve Markel Starks’ın üçlüğüyle farkı 1’e indirdi (46-47). Ev sahibi takım Kelly ile tekrardan öne geçti (48-47). Sarı-kırmızılıların başantrenörü Pozecco, molayı aldı. Kaf-Kaf, Munford’un sayısıyla final periyoduna 50-48 önde girdi.

El-Amin, maçı uzatmalara taşıdı!

Potanın Aslanları, final periyoduna Nikolic’in basketiyle başladı (50-53). Şehmus Hazer ve El-Amin’in sayılarıyla skor 54-55 oldu. Smailagic potanı altını karartmaya devam etti. Kaf-Kaf, Muhaymin Mustafa ile skoru eşitledi (57-57). Maçın son anları nefesleri keserken Şehmus Hazer, takımın skor yükünü taşıdı. Dyshawn Pierre, tecrübesini konuşturdu ve boyalı alandan ürettiği sayılarla 64-60 oldu. Ballo'nun faul atışından sonra skor 62-65 oldu ve Nenad Markovic, maçın bitimine 11 saniye kala mola aldı. Oyun disiplininden kopmayan Karşıyaka 8.5 saniye kala El-Amin'in üçlüğüyle skoru eşitledi (65-65). Kıran kırana geçen mücadele uzatmalara kaldı.

El Amin'den 18 sayı

Uzatmalarda Markel Starks, devreye girdi. Yavuz Gültekin’in basket faulüyle yeşil-kırmızılılar, skoru 72-69 yaptı. İzmir temsilcisi Enoch’ın sayısıyla maçın bitimine 1.16 dakika kala farkı açtı (75-69). Karşıyaka, rakibini 78-71 mağlup etti. Karşıyaka'da maçın kahramanı olan El-Amin 18 sayı, 3 asistle devleşti. Steven Enoch 14 sayı, 6 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Yeni transfer Markel Starks 11 sayı, 3 ribaundla takımına önemli katkı verdi. Rashard Kelly 9 sayıyla oynadı. Galatasaray'da Şehmus Hazer'in 13 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı. Oumar Ballo 13 sayıyla mücadele etti.