Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken ligde kalite, rekabet artıyor. Sezonun ikinci haftasında açılış maçında Karşıyaka ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma bugün saat 19:00’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin olarak belirlendi. Müsabakanın gözlemcisi ise Doğan Hepgüvendik olacak.

Maç seyircisiz oynanacak!

Karşıyaka Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda son haftasındaki Bursaspor maçından sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle karşılaşma boş tribünler önünde oynanma kararı aldı. Galatasaray ilk hafta evinde Çayırova Belediyesi’ni 102-79 mağlup etti. Karşıyaka ise deplasmanda Türk Telekom’a 73-72 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, evinde mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor.

Weber ile El-Amin formda!

Karşıyaka Spor Kulübü ile Galatasaray geçen sezon oynadığı müsabakalarda rakibine 72-82 ve 103-83 skorla mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar başantrenör Nenad Markovic yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı. Karşıyaka, en son oynadığı Telekom maçında; Alex Weber 10 sayı, 8 ribaund, 7 asistle mücadele etti. Ishmael El-Amin 23 sayı, 7 asistle takımına önemli katkı verdi. Karşıyakalı taraftarların sempati duyduğu efsane basketbolcu El Amin’in oğlu Ishmael El-Amin’in Galatasaray maçındaki performansı merak ediliyor.

Galatasaray bencinde İzmirli antrenör

Galatasaray, yeni sezona Pozzecco yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlarken Şehmus Hazer ile Smailagic üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Galatasaray, bir sonraki maçında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında 6 Ekim Salı günü saat 19.00’da Hırvatistan’da Cıbona ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda İzmirli antrenör Evren Karademir, yardımcı antrenör olarak görev alıyor. İtalyan başantrenör Pozecco’nun yardımcılığını yapan Karademir, geçen sezon Bursaspsor’da çalıştı. İzmir’de Karşıyaka altyapısında ve A takımda önemli görevlerde bulunan Evren Karademir, milli takımlarda önemli görevlerde bulundu.

Karşıyakalı taraftarlardan destek!

Karşıyaka Spor Kulübü, Galatasaray MCT Technic karşılaşması öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanın son 20 dakikasını taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray maçından önce oyunculara başarılar diledi.

Karşıyaka Spor Kulübü ve Egetrans’tan dev iş birliği!

1912’den bu yana 114 yıllık köklü tarihi, eşsiz semt kültürünü ve sarsılmaz tutkuyu temsil eden Karşıyaka Spor Kulübü, ulaşım ve taşımacılık sektöründeki öncü markalarından Egetrans ile gücünü birleştirid. Yeni dönem organizasyon yapısı ve vizyonu doğrultusunda şekillenen bu stratejik iş birliği kapsamında Egetrans; Basketbol A Takımının tüm sezon boyunca seyahatlerinde kullanılmak üzere, kulübe özel giydirilmiş, şoförlü ve tüm operasyonel- yakıt masrafları kendilerine ait olan özel takım otobüsünü Karşıyaka’nın hizmetine sundu.