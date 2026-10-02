Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. İki ayrı planlı süreç dâhilinde sürdürülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Karşıyaka, Menemen ve Aliağa ilçelerinde önceden tespit edilen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Aramalarda safran ve silah da çıktı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dev operasyona Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilgili ilçe emniyet müdürlükleri de destek verdi. Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL’yi bulan 412 bin 20 adet doldurulmuş makaron, 9 bin 400 adet boş makaron, 1 bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 7 adet elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kâğıdı ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Aramalarda tütün mamullerinin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ve daralı ağırlığı 50 gram gelen gümrük kaçağı safran maddesine el konuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.