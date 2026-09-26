Son Mühür / Atakan Başpehlivan Olağan kongre takvimini diğer siyasi partilerden farklı olarak kapsamlı bir önseçim ve üyelerin de aktif olarak dahil olduğu bir sistem ile gerçekleştiren YENİ Parti İzmir'de gerçekleşen önseçim sonucunda sandıklardan çıkan ilçe başkan adayları belli oldu.

Özel'den net mesaj: Kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak

Öğlen saatlerinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığ önseçim sürecini tamamlayan YENİ Parti'de bir sonraki aşama olarak önseçim sandığından çıkan isimlerin gelecek hafta gerçekleşecek kongrede seçilme aşaması yer alırken, bugün Gaziemir'de gerçekleştirdiği konuşmada partisinin ortaya koyduğu yeni seçim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak. Pazartesi günü oturacaklar ve gelecek haftaki listeyi nasıl yaparız diye konuşacaklar. Kazananın ekibini temsil eden ve gelecek seçimleri kazanıp, YENİ Parti'yi iktidar yapacak yönetimi birlikte oluşturacaklar" ifadelerini kullandı.

Hangi ilçelerde rekabet var?

Öte yandan Balçova, Bayraklı, Bornova, Bergama, Dikili Foça, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Karabağlar'da önseçim tek liste halinde yapılırken Çiğli, Karaburun, Gaziemir, Tire, Güzelbahçe ve Narlıdere'de ise çift listeli bir yarış yaşandı. Ayrıca, üye sayısını tutturamayan Kiraz, Bayındır, Kınık ve Beydağ'da ise önseçim sandığının kurulmadığı ve ilgili ilçelerin direkt kongre düzenleyecekleri açıklandı.

Bugün YENİ Parti'nin sandıklarından çıkan sonuca göre kongrelerde aday olacak isimler ise şekilde:

Balçova: Murat Aküzüm

Bayraklı: Münir Demir

Bornova: Mübeccel Timaç

Foça: Kenan Düzgün

Güzelbahçe: Altan Güzel

Karabağlar: Volkan Gürboğa

Seferihisar Rahmi Tezel Çınar

Konak: Serkan Kalmaz

Selçuk: İpek Onbaşıoğlu

Karşıyaka: Levent Güçlü

Menderes: Mehmet Emin Işık

Aliağa: Barış Eroğlu