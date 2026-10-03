Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Balçova İlçe Kongresi, il başkanı Çağatay Güç'ün ve partililerin yoğun katılımıyla başladı. Kurucu ilçe başkanı ve aday Murat Aküzüm kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Murat Aküzüm: Balçova'dan başlayarak, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz

Kürsüden gerçekleştirdiği coşkulu konuşmasında Balçova'dan başlayarak, iktidara yürüyeceklerinin altını çizen YENİ Parti Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, "Aramızdaki dayanışmayı büyüterek örgütümüzü daha çok güçlendireceğiz. Biz Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında durarak doğru yolda ilerlemekteyiz. Bugün burada ortaya koyduğumuz birliktelik yarın yapacağımız çalışmaların temelini oluşturacaktır. Önümüzde uzun bir yol var, hep birlikte çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Çünkü biz yarını oluşturuyoruz. Birlik ve beraberlikle omuz omuza yürüyüp bir arada olacağız.Tüm üyelerimiz bu yolculuğun parçası olacak. Biz birlikte başaracağız Balçova'dan başlayarak, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Ednan Arslan: Ateşten gömlek giydik

Aküzüm'ün ardından konuşmasını gerçekleştiren YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ateşten gömlek giydiklerini ve iktidar olmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bugün YENİ Parti'mizin Balçova'daki olağan kongresinde hep birlikteyiz, geçen hafta ön seçimlerimizi hep beraber tamamladık. Bugün ise yasaların öngördüğü şekilde üyelerimizle birlikte kongremizi gerçekleştiriyoruz.

Bu süreci hep beraber yürütüyoruz. Ne mutlu ki sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyorsunuz. Birileri mutlak butlan dedi bu salondakiler ise egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek yola çıktılar. Her birimiz ateşten gömlek giydik. Mevki makam derdimiz olsaydı zaten koltuklarımız vardı. Bu duruma razı olmayanlar ateşten gömleği giydi. Bizler iktidar olmaya razıyız. Biz bu tek adam rejimini değiştirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından biriyle karşı karşıyayız"

Son olarak, bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden fon skandalı ilgili çarpıcı açııklamalarda bulunan ve süreci yolsuzluk olarak tarif eden YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Geçmişte kongrelerde hep gerilimler ve ayrışmalar olurken biz asıl sorunlara odaklanma noktasında probemler yaşardık. Bu artık sorunu kökünden çözdük.

Bu ülkede iktidarın acilen değişmesi gerektiğini herkes biliyor. Bu ülkenin emeklisi yaşam mücadelesi verirken, birileri yüzbinlerce insanın hakkını gasp ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından biriyle karşı karşıyayız. Bu para İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden 9 kat daha büyük, bu para İzmir'e harcasa bir tane değil 9 tane körfez temizlenir. Türkiye’de başlayan ve İzmir’de kavgasız gürültüsüz ayrışma olmadan başarıyla ve sükunetle yönettiğimiz delege seçimlerimiz ve ön seçimlerimiz ile bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz kongrelerimiz partimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

YENİ Parti Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm'ün listesinde kimler var?

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adnan Kabakçı

Ahmet Taner Ersöz

Ayhan Bacanak

Belgin Akçay

Elif Özdemir

Gülün Aydoğan

Güral Doğan

Handan Hezgül

Hasgül Yıldız

Hülya Başkaya

Hüseyin Kılıçdere

Müge Sağtekin

Sedat Üçkuş

Serhat Serin

Serhat Yeğenoğlu

Uğur Ülker

Yaren Tataş Soyupak

Yiğit Özgür Tufaner

İl Delegeleri:

Ahmet Emin Gazeller

Ahmet Güleryüz

Beyza Nur Gül

Canan Aydın

Elif Sönmez

Ercan Çınarlı

Erkan Mutlu

Görkem Aydoğan

Gülten Bilgi

Handenur Erdilek

Murat Aküzüm

Mehmet Yıldız

Mehmet Metin Önderli

Özkan Göktaş

Remziye Küçükbayrak

Sami Koçyiğit

Sibel Gerdan

Tülay Çimenli