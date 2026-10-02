TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, sezona istediği başlangıcı yapamayarak ilk 4 haftada galibiyete ulaşamadı ve düşme hattı sınırına kadar geriledi. Yaşanan puan kayıplarının ardından kan değişimine giden yeşil-kırmızılılar, teknik direktörlük koltuğuna Zafer Uysal'ı getirdi. İzmir temsilcisi, yeni çalıştırıcısı yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Antalya ekibi Kepezspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

İki takım da ilk galibiyetinin peşinde

Ligde tıpkı Karşıyaka gibi ilk 4 haftada galibiyet elde edemeyen ve 2 puan toplayan Kepezspor karşısında galibiyet hedefleyen yeşil-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılarak Zafer Uysal yönetiminde yeni bir sayfa açmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.

Sakatlar döndü, Fatih Taşdelen kafilede yer almadı

Kritik deplasman öncesi Karşıyaka'da kadro hareketliliği de yaşandı. Son iki haftadır takımdan uzak kalan Veysel Karani ve Emircan'ın sakatlıklarını atlatarak takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Henüz hazır durumda bulunmayan Fatih Taşdelen ise Antalya kafilesine dahil edilmedi.

Zafer Uysal'ın teknik ekibi şekillendi

Hafta içinde işbaşı yapan Zafer Uysal'ın yardımcı kadrosu da netleşti. Daha önce Karşıyaka forması giyen ve kulüpte antrenörlük görevlerinde bulunan Uysal'ın teknik ekibinde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekipte Uysal'ın yardımcılıklarını; uzun yıllar Karşıyaka kalesini koruyan Recep Öztürk'ün yanı sıra Altay'da forma giymiş Fatih Egedik, Harun Çakmak ve Yavuz Tarhan üstlenecek.