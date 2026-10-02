Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu bahçesinde yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenci ve velilerin talepleriyle yapılan projede okulun fiziki yapısı iyileştirildi, zemin ve spor alanları baştan sona yenilendi.

Talimat 23 Nisan makam koltuğundan geldi

Yenileme çalışmaları, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenci Derin Taş’ın isteğiyle başladı.

Okulunun bahçe düzenlemesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Taş’ın isteği üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilgili ekiplere talimat verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla bahçe daha güvenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

Zemin ve altyapı yenilendi

Çalışmalar çerçevesinde okul bahçesinin zeminine asfalt kaplama yapıldı.

Yağmur sularının bahçede birikmesini önlemek için altyapı tesisatları, yağmur suyu giderleri ve rögar kapakları yenilendi.

Basketbol, voleybol ve tenis sahalarının çizgi ve bakım işlemleri tamamlanırken halı sahanın zeminine de bakım çalışması yapıldı.

Bahçede peyzaj düzenlemesi kapsamında ağaçlandırma yapıldı bordür, kaldırım ve çevre boya işleri tamamlandı.

Öğrencilerin dinlenme ve yeme-içme saatlerinde kullanması için gölgelik alanlar ile yeni banklar da alana eklendi.

"Teneffüslerde vakit geçirebileceğimiz alanlar oldu"

Okul bahçesindeki yenilikler hakkında 8. sınıf öğrencisi Erol Kaan Vardar,

“Spor sahaları, yemek yeme alanları güzelleştirildi, asfalt döküldü, gölgelik alanlar oluşturuldu.

Teneffüslerde arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz alanlar çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

1. sınıf öğrencisi Aras Kaan Pak ise; “Gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle bir okulda olmak gurur verici. Spor sahaları, yemek yeme alanları güzel. Her şey güzel” dedi.

Zemin düzenlemesi hakkında düşüncelerini paylaşan Celal Uğur Keser de,

“Zeminin yükseltilmesi, spor sahalarının yenilenmesi beni çok mutlu etti. Cemil Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.