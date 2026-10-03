Son Mühür / Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre İzmir ve ilçelerinin 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca İzmir’de yağış beklenmezken, havanın genel olarak rüzgarlı ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün rüzgar kente hakim olacak

İzmir’de 3 Ekim cumartesi günü (Bugün) kent genelinde rüzgarlı bir hava hakim olacak. Şehir merkezinde hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 25 derece ölçülürken; Çeşme, Urla, Foça ve Aliağa gibi kıyı kesimlerde de rüzgarla birlikte sıcaklıklar 22 ila 25 derece civarında seyredecek. İç kesimlerde yer alan Tire’de termometrelerin gün içinde 30 dereceye, Ödemiş ve Bayındır’da ise 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Güneşin önünü bulutlar kaplayacak

4 Ekim Pazar gününden itibaren rüzgar etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Kent merkezinde sıcaklıklar 16 ila 26 derece arasında değişirken, iç ilçelerde mevsim normallerine paralel ilerleyecek. 5 Ekim Pazartesi ve 6 Ekim Salı günleri de parçalı bulutlu bir hava beklenirken 7 Ekim Çarşamba günü ise havanın az bulutlu ve güneşli geçmesi öngörülüyor.

Kıyı ve güneyde hava daha sıcak

İzmir’in kıyı ilçelerinden Çeşme, Karaburun ve Foça’da hava sıcaklıkları 5 gün boyunca gündüz 21 ila 24 derece, gece ise 15 ila 17 derece seviyelerinde kalacak. İç ve güney ilçelerden Tire, Bayındır, Ödemiş ve Beydağ’da gündüz sıcaklıkları 28 ila 31 dereceye kadar ulaşırken, gece sıcaklıklarının 11-14 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı belirginleşecek.

İşte, İzmir’in 3 ve 7 Ekim arası beş günlük hava tahmin raporu: