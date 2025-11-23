Son Mühür/ Merve Turan- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, AK Parti Urla Kadın Kolları Başkanı Serap Ergani’nin 13 Kasım’da sosyal medyada yayımladığı ve büyük yankı uyandıran Atatürk karşıtı söylemleri şiddetle kınadı. Erdağ, bu paylaşımın basit bir hata olmadığını, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ve milletin ortak değerlerine karşı doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Tarihi gerçekler çarpıtılıyor

Serap Ergani’nin paylaşımında yer alan “Hani Yunan’ı denize dökmüştü?” şeklindeki ifadeler, Devrim Onur Erdağ tarafından tarih bilmezliğin, saygısızlığın ve siyasi provokasyon arayışının en çarpıcı örneği olarak nitelendirildi. Erdağ, Atatürk düşmanlığı üzerinden siyaset üretme çabasının toplumsal vicdanda kalıcı yaralar açacağını belirtti.

Erdağ, açıklamasında önemli bir diplomatik başarıya dikkat çekti: Atatürk’ün dünya barışı için attığı adımların, o dönemdeki düşman devlet olan Yunanistan’ın Başbakanı Eleftherios Venizelos tarafından bile takdir edildiğini ve bu sayede Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini hatırlattı. Düşmanlığın bile saygıya dönüştüğü bu tarihi dönem göz önüne alındığında, bir siyasi yöneticinin bu denli seviyesiz bir tutum sergilemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Görevden alınma yetmez"

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Erdağ, yayımladığı bildiride Atatürk’ün bu milletin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizerek, Cumhuriyet’e ve ulusal hafızaya yönelen her saygısız sözün sahibine mutlaka geri döneceği uyarısında bulundu.

Erdağ, sendika olarak bu çirkin söylemi kesinlikle reddettiklerini ve kınadıklarını yineledi ve Serap Ergani’nin bu paylaşımının siyasi makamının gerektirdiği sorumlulukla bağdaşmadığını ifade etti.

Erdağ, yaptırım talebini net bir şekilde ortaya koydu:

Toplumun ortak değerlerine saldıran bu tutum nedeniyle sadece görevden alınması yeterli değildir; Ergani, hukuk önünde de hesap vermelidir.

Atatürk’e yönelik bu hakaret, kesinlikle bir “yanlış anlaşılma” ya da “dil sürçmesi” olarak görmezden gelinemez ve geçiştirilemez.

Açıklamasını, Cumhuriyetimizin kurucu liderine yapılan her saygısızlığın önce milletin vicdanına, ardından ise hukuka çarpacağını belirterek sonlandıran Erdağ, Tüm Yerel Sen’in Atatürk’ün mirasına ve ülkenin birliğine uzanan her saldırının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğini taahhüt etti.