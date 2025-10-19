Son Mühür/ Osman Günden- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere pek çok farklı görevde bulunmuş, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokunmuş olan Kamil Cemal Yetginer’in adı, Urla Belediyesi tarafından ölümsüzleştirildi. 2019 yılında genç yaşta vefat eden Yetginer’in hatırası, ailesinin yaşadığı Urla İçmeler Mahallesi'nde bir parka verilerek yaşatılacak. Bu anlamlı ve duygusal açılış töreni, Yetginer’in mücadeleci kişiliğini ve bıraktığı dostluk mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Törene siyaset ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi

18 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleşen açılış törenine, Urla’nın siyasi ve sivil toplum camiasından geniş katılım oldu. Törende Urla Belediyesi Başkanvekili Prof. Dr. Mesut Önen ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra, önceki dönem Çiğli Belediye Başkanı ve ADD MYK Üyesi Utku Gümrükçü ile önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yer aldı. ADD İzmir Şube Başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve en önemlisi Yetginer’in ailesi, sevenleri ve dostları parkın açılışında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Yetginer’in yakın çevresinin anılarını paylaştığı duygusal konuşmalarla devam etti.

Dostluk ve örgütlü mücadele vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Urla Belediyesi Başkanvekili Prof. Dr. Mesut Önen, Cemal Yetginer’i kişisel olarak tanımamış olmaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Önen, "Dostlarının anlattığı hikayeleri dinledikçe, Cemal Yetginer’i tanıma fırsatını kaçırmış olmanın beni ne kadar derinden üzdüğünü ifade etmek istiyorum. Yaşamı boyunca çok kıymetli dostluklar kurmuş ve ardında çok güzel anılar bırakmış," dedi. Başkanvekili Önen, Yetginer'in tüm yaşamıyla, özellikle de ADD, ÇYDD, 1923 Vakfı ve CHP çatısı altında verdiği örgütlü mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bizzat gösterdiğini vurguladı. Önen, bu örgütlü mücadelenin Yetginer’e hem güzel dostluklar kurma hem de çok sayıda insanın hayatına dokunma şansı sunduğunu belirterek, Yetginer’i bir kez daha rahmetle andığını sözlerine ekledi. Bu anma, Yetginer’in ideallere bağlı ve kolektif çalışmaya inanan kişiliğinin altını çizdi.

Aileden teşekkür ve anıtın açılışı

Duygusal anların yaşandığı törenin sonunda Kamil Cemal Yetginer’in annesi Cemile Yetginer, başta Urla Belediyesi olmak üzere parkın hazırlanmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür etti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından parkın açılışını simgeleyen anıtın kurdelesi kesilerek program sona erdi. Aile, dostlar ve sevenler, bu anlamlı günde bir araya gelerek Yetginer’in hatırasını yaşatma sözü verdi ve parkın açılışında derin duygular yaşandı. Yetginer’in adı, artık Urla'nın kalıcı bir noktasında, gelecek nesillere mücadele ruhunu ve dayanışmanın değerini aktaracak.