Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti İzmir Büyükşehir ve Buca Belediye Meclis üyesi avukat Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalfaoğlu, Buca’da özellikle imar alanında uzun süredir ciddi usulsüzlükler yaşandığını ileri sürerek, “Son 10 yıldır Buca’da imar konusunda ciddi usulsüzlükler var. Bu konularda adım atılması ve adaletin süreci irdelemesi sevindirici. Haksızlık ve usulsüzlüğe sebep olanlar hakkında gereğinin yapılması gerekiyor” dedi.

“Har vurulup harman savrulmuş…”

Buca Belediyesi’nin uzun süredir CHP’li bir yönetim tarafından idare edildiğini hatırlatan Kalfaoğlu, belediyenin mali yapısına da dikkat çekti. Kalfaoğlu, “Buca’da son 17 yıldır CHP’li bir yönetim var. Yapılan harcamalarda usulsüzlükler bulunuyor. Paralar har vurulup harman savrulmuş durumda. Belediyenin ciddi borç yükü var” ifadelerini kullandı. Belediyede çalışanların maaşlarıyla ilgili yaşanan belirsizliklere de değinen Kalfaoğlu, sendikanın eylem hazırlığında olduğunu vurguladı. Kalfaoğlu, “Maaş ödemeleri konusunda belirsizlik yaşanıyor. Sendikanın yakın zamanda eyleme gitmesi bekleniyor. Sorunlar büyük” diye konuştu.

“Büyük projelerde ciddi usulsüzlükler var”

Meclis üyeleri olarak denetim görevlerini yerine getirmekte zorlandıklarını dile getiren Kalfaoğlu, belediyeden yeterli bilgi alamadıklarını söyledi. AK Partili Kalfaoğlu, “Belediyenin borçlarıyla ilgili sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Meclis üyelerine gerekli veriler sunulmuyor. Verdiğimiz soru önergelerine ise ‘ticari sır’ gerekçesiyle yanıt verilmiyor. Buca’da yapılan büyük projelerde birçok usulsüzlük var. Bunları zaman zaman biz de dile getiriyoruz. Bugünkü operasyonun da bu konularla bağlantılı olmasını ümit ediyorum. Eğer bu konuda herhangi bir usule aykırı durum varsa gereken adımlar atılacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Duman görevden alınır mı?

Son dönemlerde konuşulan ‘Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden alınır mı?’ söylentileri hakkında da konuşan Kalfaoğlu, “Kayyum atanması çok farklı bir şey… Usulsüzlüklerle ilgili de Başkanın görevden alınması konusu çok kapsamlı… Bir şey söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.