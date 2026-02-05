Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Kentsel Dönüşüm Derneği (BAYKENT), belediye meclisinde tartışmalara konu olan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek yönetimi, açıklamada hem derneğin kuruluş amacını hem de kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

“Yeni kurulmuş derneğimizde yönetimimiz tarafından bu kıymetli unvan kanunlar çerçevesinde Sayın Mustafa Karaman’a verilmiştir”

Meclis oturumunda AK Partili Emre Demir’in hedef aldığı CHP’li meclis üyesi Mustafa Karaman’ın onursal başkan olduğunu belirten ve söz konusu makamın vefa makamı olduğunu kaydeden BAYKENT Yönetimi, “BAYKENT (Bayraklı Kentsel Dönüşüm Derneği) olarak kurulduğumuz günden bu yana tek bir gayemiz bulunmaktadır, Bayraklımızdaki 1950’li yıllardan başlayarak günümüze değin gelen çarpık yapılaşmanın karşısında tüm resmi girişimlere karşı bölgemizin kanayan yarası başarıla mayan kentsel dönüşümü gerçekleştirmek, kentimizi deprem gerçeğine hazırlamak ve komşularımızın can güvenliğini sağlamaktır.

BAYKENT Derneği bir plaket derneği değil büyük bir sorun karşısında kurulmuş sadece mağdur arsa sahiplerinin üye olabildiği bir sivil toplum kuruluşudur. Son günlerde, mahallemizde doğmuş büyümüş, hala ikametgahı burada olan ve yaşayan Onursal Başkanımız Sayın Mustafa Karaman beyin siyasi kimliği üzerinden rakip siyasi yapılar, hem de kendi partisi içerisindeki bazı odaklar tarafından derneğimizin faaliyetlerine yönelik bir itibarsızlaştırma çabası yürütüldüğünü üzülerek takip etmekteyiz. Bilindiği üzere ‘Onursal Başkanlık’ makamı, bir icra makamı değil; bir vefa ve tecrübeden istifade etme makamıdır. Yeni kurulmuş derneğimizde yönetimimiz tarafından bu kıymetli unvan kanunlar çerçevesinde Sayın Mustafa Karaman’a verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

BAYKENT’ten siyasi partilere çağrı

Son olarak, kamuoyuna ve Bayraklı’daki tüm parti temsilcilerine seslene BAYKENT Yönetimi yayınladıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyundan ve tüm parti temsilcilerinden ricamız, derneğimizi kısır siyasi tartışmaların içine çekme çabaları, asıl odaklanmamız gereken ‘insan hayatı ve güvenli konut hedefimize hizmet etmemektedir. En basit örneği ile yazılı basına düşmüş Bu kavgaları gören hiçbir müteahhit yatırımcı buraya gelmez. O nedenle polemiklerle değil; kentsel dönüşüm bekleyen binlerce vatandaşımızın sorunlarını gündemde tutarak ve çözmeye çalışarak mücadelemize devam edeceğiz.

Yaşadığımız bu sorun tek bir siyasi partinin çözebileceği bir konu değildir. Lütfen tüm siyasi parti temsilcilerimiz kentsel dönüşüm konusunda birleşiniz ve Bayraklı halkına nasıl yardımcı oluruz diye gereğini yapınız. Bayraklı Belediyesi tüm siyasi parti meclis üyelerimizin varsa gizli ajandalarını bir kenara bırakarak şehrimizin geleceği ve can güvenliği için yürüttüğümüz onurlu mücadelede destek olmaya davet ediyoruz. Meclis üyelerimizden Bayraklı için elimizden gelen her şeyi yaptım mı sorusunu sürekli sormalarını istiyoruz. Bayraklı'ya katkı koyacağınız bir tuğlanın bereketi ve halkımızdan alacağınız hayır duasının hayattaki en değerli kazancınız olacağını asla unutmayınız.”