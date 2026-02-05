Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat büyük deprem felaketinin üçüncü yılına girilirken, afet bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Hatay ziyareti kapsamında kentin sağlık altyapısını ve toplumsal ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyen Başkan Tugay, bölgedeki sorunların sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal boyutta da derinleştiğine dikkat çekti. Kamuoyunun ilgisini yeniden deprem bölgesine odaklamak gerektiğini vurgulayan Tugay, başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir sonraki büyük buluşmasını Hatay’da gerçekleştirmesi yönünde önemli bir çağrıda bulundu. Desteklerin miktarından ziyade sürekliliğinin önemine değinen Tugay, dayanışmanın Hatay halkı için en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Dayanışma köprüsü sağlık odaklı ziyaretle güçlendi

Hatay’daki temaslarının ikinci gününde ilk durağı Hatay Tabip Odası olan Dr. Cemil Tugay, burada Oda Başkanı Sevdar Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İzmir’den geniş bir heyetle bölgeye çıkarma yapan Tugay’a; Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve ilgili daire başkanlarının yanı sıra genç meclis üyeleri de eşlik etti. Görüşme sırasında İzmir ve Hatay arasındaki sarsılmaz bağın altı çizilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen kritik tıbbi cihaz ve medikal malzemeler bölgedeki sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Bu ziyaret, sadece bir yardım faaliyeti değil, iki kent arasındaki kardeşlik hukukunun sürdürülebilir bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Planlama hataları ve gelecek kaygısı

Bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını teknik bir gözle değerlendiren Başkan Tugay, mevcut tablodan duyduğu endişeyi dile getirdi. Kentin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde sadece konut odaklı bir anlayışın benimsenmesini eleştiren Tugay, ulaşım ağları, altyapı sistemleri ve sosyal donatıların bir bütün olarak planlanması gerektiğini savundu. Stratejik bir vizyon eksikliğinin sorunları çözmek yerine ileri bir tarihe erteleyeceğini belirten Tugay, doğru kurgulanmayan her adımın ileride çözümsüz kronik krizlere dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Hatay’da "Kayıp nesil" tehlikesine dikkat

Depremin yarattığı toplumsal travmanın boyutlarına dikkat çeken Başkan Tugay, Hatay halkının giderek artan bir yalnızlık hissiyle baş başa kaldığını gözlemlediklerini ifade etti. Felaketin psikolojik etkilerinin nesiller boyu sürebileceğine dair kaygılarını paylaşan Tugay, Hatay’da sağlıklı bir normalleşme sürecinin işletilmemesi durumunda "kayıp bir nesil" doğabileceği uyarısını yaptı. Travmaların derinleşmeden müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, ortak akıl ve kesintisiz dayanışmanın, insanların hayata tutunması için tek çıkar yol olduğunu hatırlatarak tüm paydaşları sorumluluk almaya çağırdı.

Hatay Tabip odası: "İzmir’in desteğiyle ayaktayız"

Yaşanan zorlu süreci ve İzmir’den gelen yardımların değerini anlatan Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, depremden bu yana konteynerlerde kısıtlı imkanlarla hizmet verdiklerini belirtti. Birçok Aile Sağlığı Merkezi’nin yerle bir olduğu kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu katkıların kendileri için can suyu olduğunu dile getiren Yılmaz, hâlâ akıbeti bilinmeyen meslektaşlarının acısını yaşadıklarını söyledi. İzmir’in kadim dostluğunu ve sunduğu teknik desteği unutmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, dayanışmanın devam etmesinin bölgedeki sağlık emekçileri için hayati bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.