Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 2. El Pazarı, Bostanlı Pazar Yeri’nde yeniden kuruldu. İlk gününde yoğun ilgi gören pazar, ayda iki kez vatandaşlarla buluşacak.

Bostanlı’da dönüş başlattı

Karşıyaka Belediyesi, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 2. El Pazarı’nı yeniden hizmete açtı. Bostanlı Pazar Yeri’nde kurulan etkinlik, dayanışma kültürünü güçlendirdi ve yeniden kullanım bilincini yaygınlaştırdı. İlk gününde yaklaşık 800 stant açıldı, vatandaşlar uygun fiyatlı alışveriş imkânı buldu.

Ayda iki kez yapılacak

Pazarda ikinci el giysi, oyuncak, aksesuar, antika, kitap, dergi, kaset ve elektronik eşyalar satışa sunuldu. Etkinlik hem aile bütçelerine destek verdi hem de çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaşmasına katkı sağladı. 2. El Pazarı, ayda iki kez pazar günleri Bostanlı’da açılacak. Stant başvuruları Karşıyaka Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden alınacak, kura ile belirlenecek.

“Dayanışma ve paylaşım güçleniyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “2. El Pazarımız, vatandaşlarımıza uygun fiyatlı alışveriş olanağı sağladı. Kullanılabilir eşyalar ekonomiye kazandırıldı. Yeniden kullanım kültürü güçlendi, tüketim çılgınlığına karşı farkındalık oluştu. Pazarımız dayanışma ve paylaşımı pekiştirirken çevremizi korumamıza da katkı sundu” dedi.