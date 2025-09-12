3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta geçen sezon kadrosunu Ferdi dışında tamamen yenileyen Karşıyaka, transfer döneminin son gününde genç kanat oyuncusu Doğanay Avcı ile sözleşme imzaladı.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kariyerine Balıkesirspor altyapısında başladı. Balıkesirspor’da 2’nci Lig ve 3’üncü Lig tecrübeleri yaşayan Avcı, geçen sezon Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a transfer oldu.
Doğanay Avcı, Çaykur Rizespor formasıyla Türkiye Kupası’nda 2 maçta görev aldı. Karşıyaka, genç oyuncuyu transfer ederek kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Kaynak: DHA