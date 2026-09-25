Son Mühür / Beste Temel - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir 1. Bölge Merkez İlçe Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Güç, toplantıda teşkilatlanma çalışmaları, ön seçim hazırlıkları ve önümüzdeki döneme ait kongre sürecinin değerlendirildiğini açıkladı.
Gündemde örgütlenme, ön seçim ve kongre süreci vardı
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güç, teşkilat çalışmalarının yanı sıra ön seçim ve kongre sürecinin de detaylıca ele alındığını belirtti.
Güç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"YENİ Parti İzmir 1. Bölge Merkez İlçe Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Örgütlenme çalışmalarımızı, ön seçim ve kongre sürecimizi değerlendirdik."
"Milletimizin desteğiyle iktidara yürüyoruz"
Güç, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede teşkilat yapısı ile genel merkeze olan bağlılık vurgusunu öne çıkardı. YENİ Parti’nin iktidar hedefini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Güç, mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, güçlü örgütümüz ve milletimizin desteğiyle iktidara yürüyoruz."
Öte yandan, Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'un toplantıya katılmaması dikkati çekti.