Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal idaresinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 7 aydır maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıklarını belirten belediye şirketi Kent A.Ş. işçilerinin sürdürdüğü eylem, meclis salonuna taşındı. İşçiler, toplantı başlamadan önce salonda yerlerini aldı.

Meclisin İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından açılmasıyla birlikte salonun arka bölümünde bulunan işçiler pankart açarak slogan atmaya ve basın açıklaması yapmaya başladı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Böyle bir usul yok. Sokakta eyleminizi yapıyorsunuz, ben sizi duyuyorum. Ama mecliste böyle bir usul yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünsal toplantıya ara verdi

Protestonun sürmesi üzerine Ünsal, meclis oturumuna 10 dakika ara verdiğini açıklayarak salondan ayrıldı.

Ara sırasında açıklamalarını sürdüren Kent A.Ş. işçileri, İller Bankası’ndan yapılan yüzde 40 kesintiye tepki göstererek, “Meclis üyeleri buna el atsın. Silkeleme belediyeyi değil, işçileri silkeliyor. Taksit taksit maaş istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin salonu terk etmeye başlaması üzerine işçiler, “Meclis üyeleri neden kaçıyorsunuz? Biz burada insanların hakları için direniyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yaşanan gerginlik, meclis toplantısına verilen arayla birlikte bir süre devam etti. Daha sonra zabıtalar işçileri dışarı çıkması konusunda uyardı. İşçiler sloganlarla meclis salonundan ayrıldı.