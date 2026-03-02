Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin gündem dışı söz almadığı ve dilek-temenni kısmının sessiz geçtiği toplantıda, ilçenin geleceğine dair kritik kararlar hızlıca karara bağlandı.

Meclis salonunda dikkat çeken sessizlik

Mart ayı meclis toplantısına damga vuran olay, maddelerin oylanmasının ardından yaşanan sessizlik oldu. Başkan Lal Denizli’nin, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından meclis üyelerine ve grup sözcülerine söz almak isteyip istemediklerini sormasına rağmen hiçbir üyeden talep gelmedi. Tartışmaların ve uzun konuşmaların yaşanmadığı toplantı, Çeşme yerel siyasetinde nadir görülen "sakin ve uzlaşmacı" bir atmosferde tamamlandı.

Kadro düzenlemeleri ve bağışlar onaylandı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alan idari düzenlemeler ve bağışlar meclis onayından geçti. Belediye bünyesindeki mühendis ve mimar kadrolarında derece değişikliğini öngören madde oy birliğiyle kabul edilirken, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere şartsız olarak bağışlanan binek aracın kabulü ise oy çokluğu ile karara bağlandı.

Alaçatı için imar kararları

Çeşme’nin turizm merkezi Alaçatı’yı ilgilendiren imar dosyaları da meclis masasındaydı. Alaçatı Mahallesi 427 ada 7 parseldeki Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, İmar Komisyonu’ndan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. 155 ada numaralı taşınmazları kapsayan imar planı değişikliği teklifi ise detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edildi.

"Hanem Çeşme" projesinde Temel atma müjdesi

Meclis üyelerine teşekkür ederek kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Lal Denizli, Çeşme halkının merakla beklediği sosyal projeler hakkında müjdeler verdi. Mart ayının ilçe için çok hareketli geçeceğini belirten Denizli, "Kiralık sosyal konut projemiz olan 'Hanem Çeşme' için geri sayım başladı. İki yıllık bir planlama sürecinin ardından temel atmayı hedefliyoruz. Çeşme’nin barınma sorununa köklü bir çözüm üretmekte kararlıyız." dedi.

Reisdere Kapalı Pazar Yeri açılıyor

Başkan Denizli, sosyal belediyecilik vurgusu yaptığı konuşmasında, Ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırları aracılığıyla vatandaşlarla buluştuklarını hatırlattı. Ayrıca ilçeye yeni bir tesis kazandırılacağını belirterek; "Uzun süredir beklediğimiz Reisdere Kapalı Pazar Yeri’nin açılışını bu ay gerçekleştireceğiz. Bu tesisle birlikte aynı zamanda 300 kişi kapasiteli bir sosyal salonu da Çeşme halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." açıklamasında bulundu.

